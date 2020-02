Novak Djokovic se rapproche de Pete Sampras et Roger Federer

Avec trois événements ATP 250 dans la semaine derrière nous, il n’y avait pas assez de points à gagner pour apporter des changements dans le top 20, la plupart des joueurs prenant un repos bien mérité après une action exténuante en janvier.

La Coupe ATP et le champion de l’Open d’Australie Novak Djokovic sont toujours les joueurs à battre, donnant le coup d’envoi de sa 277e semaine en tant que numéro un mondial. 1 et se déplaçant seulement neuf derrière Pete Sampras qui se tient debout sur 286. Novak a pris un peu de temps et a apprécié les vacances avec sa famille, visitant l’Italie et la Serbie avant le voyage à Dubaï dans quelques semaines.

Rafael Nadal célèbre la 600e semaine dans le top-3, devenant seulement le deuxième joueur à y parvenir après Roger Federer et ayant passé un moment passionnant au Koweït et en Afrique du Sud la semaine précédente, en compétition contre Roger Federer au Cape Town Stadium en face de près de 52 000 spectateurs, établissant le record du monde de participation à un match de tennis.

Roger Federer est toujours dans le top-3, moins de 100 points devant Dominic Thiem qui a sauté l’événement ATP 250 de cette semaine à Buenos Aires et prend plus de repos avant Rio de Janeiro où il poursuivra 500 points et la place dans le top- 3 pour la première fois de sa carrière.

Daniil Medvedev compte plus de 1000 points de retard sur le finaliste de l’Open d’Australie, espérant réduire cet écart cette semaine à Rotterdam, en tête du peloton lors du premier tournoi ATP 500 de la saison. N ° mondial 6 Stefanos Tsitsipas est également à Rotterdam, à la recherche du premier titre de la saison et pour augmenter l’avance sur Alexander Zverev qui devrait être de retour à Acapulco.

Matteo Berrettini a dû se retirer de Buenos Aires, restant huitième sur la liste mais avec le même nombre de points que Gael Monfils qui a remporté le titre à Montpellier, battant Vasek Pospisil en finale. David Goffin complète le top 10 devant Fabio Fognini, Roberto Bautista Agut et Stan Wawrinka.

Diego Schwartzman a perdu en finale à Cordoue, perdant ainsi l’opportunité de se placer devant le Suisse et de devenir le numéro un mondial. 13, avec une autre chance qui l’attend à Buenos Aires. Tout le reste est resté le même dans le top 20, avec plus de changements et de changements à venir dans les deux prochaines semaines lorsque tous les joueurs seront de retour sur le terrain.

Guido Pella a perdu cinq positions, dépassé par autant de rivaux, dont Cristian Garin qui a remporté la troisième couronne ATP à Cordoue pour un classement en carrière. A défaut de défendre le titre à Montpellier, Jo-Wilfried Tsonga a abandonné le top 40, suivi du vainqueur de Cordoue Juan Ignacio Londero qui a dû céder 19 positions sur la liste.

Les finalistes de Pune, Egor Gerasimov et Jiri Vesely (le premier titre ATP depuis Auckland 2015) sont désormais au sommet du top 70, avec respectivement 19 et 35 places sur la liste. Liste de classement ATP