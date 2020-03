Novak Djokovic se rapproche de Roger Federer et Pete Sampras

La mise à jour du classement ATP n’a vu aucun changement dans les 35 premières places, la Coupe Davis ayant lieu la semaine dernière au lieu des tournois ATP. Novak Djokovic passe la 281e semaine sur le trône de l’ATP, se rapprochant de Pete Sampras (286) et Roger Federer (310) et cherchant à rester en tête pendant quelques semaines de plus après que les organisateurs ont dû annuler le premier Masters 1000 événement de la saison à Indian Wells.

Au lieu de viser 1000 points, les meilleurs joueurs du monde ne peuvent qu’espérer frapper à nouveau le court à Miami, bien qu’il y ait un point d’interrogation massif avant le deuxième tournoi Masters 1000 en Floride, les autorités prenant des mesures de sécurité en raison du coronavirus, en aux USA et partout dans le monde.

Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer et Daniil Medvedev sont tous restés dans le top-5, le premier changement venant en 38e position qui a vu le champion de Monterrey Adrian Mannarino dépasser trois rivaux. Le vainqueur d’Indian Wells Challenger, Steve Johnson, a remporté 125 points pour devancer 12 adversaires, les organisateurs du Phoenix Challenger de la semaine prochaine gardant les wild cards pour certains grands noms si Miami Masters connaît le même sort qu’Indian Wells.

“Il y a actuellement un trop grand risque pour la santé publique de la région du comté de Riverside de tenir un grand rassemblement de cette taille”, a déclaré le Dr David Agus, professeur de médecine et de génie biomédical à l’Université de Californie du Sud.

“Il n’est pas dans l’intérêt public des fans, des joueurs et des zones voisines que ce tournoi se déroule. Nous devons tous nous unir pour protéger la communauté contre l’épidémie de coronavirus.” “Nous apprécions la position proactive des organisateurs du tournoi pour garantir la santé et la sécurité du public”, a déclaré Martin Massiello, vice-président exécutif et chef de l’exploitation, Eisenhower Health.

“Nous sommes très déçus que le tournoi n’ait pas lieu, mais la santé et la sécurité de la communauté locale, des fans, des joueurs, des bénévoles, des sponsors, des employés, des vendeurs et de toutes les personnes impliquées dans l’événement est d’une importance capitale”, a déclaré le directeur du tournoi. Tommy Haas.

“Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et nous explorerons les options.” Classement ATP