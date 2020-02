Novak Djokovic se rapproche du titre no. 8 contre Dominic Thiem

Jouant dans sa huitième finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a remporté le premier set contre Dominic Thiem 6-4 en 52 minutes. Le Serbe, qui cherche la huitième couronne à Melbourne, a servi à 80% et avait de meilleurs chiffres derrière le tir initial, perdant le service une fois et offrant deux pauses pour un résultat positif avant le deuxième set.

Trouver ses coups dès le début, Novak a ramené le match d’ouverture à la maison avec quelques services puissants, obtenant son nom sur le tableau de bord et faisant un début parfait de sa huitième finale de l’Open d’Australie. Montant la pression sur l’adversaire, Djokovic est resté en contact lors du deuxième match et a pris une pause suite à une erreur de coup droit de Thiem, obtenant un avantage précoce et clôturant le troisième match avec plus de gagnants sur son décompte qui l’ont envoyé plus loin devant.

Le Serbe a tiré un coup droit pour atteindre le diable lors du quatrième match, démenti par un vainqueur de la volée de l’Autrichien qui a forcé une erreur de Novak pour saisir son premier match et réduire le déficit à 3-1. Le souper agressif Djokovic a peint un revers en bas de la ligne pour vaincre le cinquième match et forger un avantage 4-1, perdant à peine un point si loin derrière le tir initial et gardant toute la pression de l’autre côté du filet.

Sans possibilité d’erreurs supplémentaires, Thiem a dû faire face à une autre égalité au service dans le sixième match, frappant un vainqueur en coup droit pour se sortir des ennuis mais laissant Novak à la suite d’une erreur de volée au filet. En fin de compte, l’Autrichien a tenu après une erreur de revers de Djokovic, restant à l’intérieur d’un déficit de pause et espérant quelque chose de plus sur le retour dans le prochain match.

Un coup droit croisé lui a offert deux occasions de pause, saisissant la première lorsque Djokovic a décoché un revers facile pour retirer la pause et atteindre le côté positif du tableau des scores après 33 minutes. L’Autrichien a dû jouer contre une chance de pause au huitième match, l’effaçant avec un vainqueur de la volée et clôturant le match avec deux attaques bien conçues pour égaliser le score à 4-4.

Retrouvant ses coups, Novak a tenu avec un vainqueur de service dans le neuvième match et a créé un point de consigne sur le retour grâce à une énorme erreur de coup droit de Thiem. Le plus jeune joueur l’a repoussé avec quelques coups courageux, forçant une erreur de Novak pour un avantage mais perdant le set à la fin après une double faute.