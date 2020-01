Novak Djokovic se sépare de son entraîneur en stratégie Craig O ‘Shannessy

Tennis – N ° 2 mondial Novak Djokovic s’est séparé de l’analyste en stratégie Craig O’Shannessy après que les deux aient travaillé ensemble pendant trois ans. La scission était intervenue à la fin de la saison 2019 mais n’a été confirmée que par l’une ou l’autre des parties.

O’Shannessy a publié une mise à jour sur son compte Twitter où il dit: “Cela a été une brillante période de trois ans avec Novak, remportant quatre tournois et dominant le jeu en tant que n ° 1 mondial. Nous allons dans des directions différentes en 2020.

Un amour immense pour #nolefam – vous rockez! “Sur son site Internet, O ‘Shannessy se décrit comme” le leader mondial de l’enseignement et de l’analyse de la stratégie du tennis. Craig se spécialise dans ce domaine spécifique du sport, créant son entreprise de tennis de cerveau en ligne pour enseigner aux joueurs, entraîneurs et fans les schémas de jeu et gagner des pourcentages qui dominent notre sport. “

Il est connu pour fournir des contributions analytiques sur le jeu des adversaires et des stratégies pour les battre. Il n’y a eu aucun commentaire du camp de Djokovic sur la scission. Pendant leur collaboration, Djokovic a remporté quatre titres du Grand Chelem – Wimbledon et l’US Open en 2018 et Australian Open et Wimbledon en 2019.

Djokovic est la tête de série n ° 2 à Melbourne où il vise à remporter son huitième titre de l’Open d’Australie et le 17e titre du Grand Chelem de sa carrière.

