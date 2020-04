Novak Djokovic s’oppose à la vaccination contre le coronavirus

Les grandes stars du sport mondial ont une énorme responsabilité sociale et leurs positions sur certaines questions peuvent provoquer le changement d’opinion de nombreuses personnes influentes. Novak Djokovic Il en est conscient et essaie toujours d’agir de manière exemplaire, mais interrogé sur Facebook en direct avec d’autres athlètes serbes sur la possibilité de se faire vacciner pour revenir à la compétition, le Balkan a pris son parti le plus alternatif en se déclarant adversaire aux vaccins. Cette posture poursuivie par les scientifiques et les entités médicales arrive à un moment inapproprié, avec de nombreuses ressources consacrées à la recherche pour trouver un vaccin efficace contre la maladie qui sévit sur la planète.

À tel point que Novak a reconnu pouvoir atteindre un carrefour s’il obligeait la vaccination à reprendre une compétition normale. “Ma position personnelle est de m’opposer aux vaccins et je ne veux pas que quiconque me force à me faire vacciner pour pouvoir parcourir le monde et concourir. Au cas où cela deviendrait obligatoire, je serais dans une position délicate. J’ai ma position idéologique bien formée sur cette question. et je ne pense pas qu’il soit possible de le changer à court terme “, a déclaré Novak à la surprise générale et introduisant une nouvelle nuance dans la lutte contre la pandémie, qu’il avait déjà suggérée il y a quelques heures. Marat Safin bien que d’une manière beaucoup plus bizarre.

Marat Safin pense que tout ce qui se passe dans le monde est destiné à être vacciné avec des micropuces.

“Hypothétiquement, une reprise à court terme de la compétition nécessitera de jouer à huis clos, un tir, ou les deux”, a déclaré Novak Djokovic, dont la position ne sera pas partagée par beaucoup d’autres. Il faut se rappeler que plusieurs ont déjà prévenu que la pandémie de coronavirus ne peut être résolue tant qu’il n’y a pas de vaccin efficace et qu’il sera impossible de reprendre le tennis jusqu’à ce que cela se produise, comme indiqué Amelie Mauresmo. Il est possible que cette question soit traitée dans le Conseil des joueurs de l’ATP lors des prochaines sessions et il y aura beaucoup plus de désaccords que lorsque la nécessité de prendre des mesures compensatoires dans le domaine économique a été abordée.

