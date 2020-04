Novak Djokovic s’ouvre sur la défaite olympique à Rio

Novak Djokovic visait à remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, mais devra attendre au moins jusqu’à l’année prochaine en raison de la pandémie. Le 17 fois champion du Grand Chelem n’a jusqu’à présent pas eu de chance particulière aux Jeux olympiques.

Au cours d’une “ session EN DIRECT ” entre Djokovic et Andy Murray, une question qui a surgi dans leur conversation était à quel moment ils aimeraient tous deux changer de carrière. Le Serbe a donné une réponse sincère.

«Je pense que ce serait les Jeux Olympiques. Alors peut-être le match que j’ai joué contre toi à Londres (2012) ou peut-être Rafa à Pékin. J’ai perdu des demi-finales, également très proches, trois toutes ou quatre toutes. J’avais quelque chose comme 15-40 ou quelque chose comme ça, j’ai perdu 6-4, 7-5 au troisième.

J’ai raté un overhead, un overhead très facile, qui est assez typique de moi, de ma carrière “- a déclaré le numéro un mondial.” Je dirais les Jeux Olympiques. J’ai eu la chance d’avoir un grand succès dans ma carrière et de gagner les quatre Slams et toutes les séries Masters et j’ai remporté le bronze à Pékin.

Je me sentais vraiment bien à Rio (2016). J’avais perdu au troisième tour de Wimbledon, donc j’ai eu le temps de me préparer et j’ai gagné le Canada (Coupe Rogers). Je suis donc venu à Rio plein de confiance; J’ai passé les 15 meilleurs mois de ma carrière derrière moi avant Rio.

Je me souviens que je pratiquais pendant deux heures sur le court central, en simple. Et puis, j’ai continué avec des gars serbes pour pratiquer un autre, comme une heure, une heure et demie, des doubles. Et, je commence à sentir mon poignet à la fin des sets de double que nous avons joués.

J’étais comme si j’étais fatigué, et tu sais. Mais ça commence à être plus douloureux, plus douloureux. Et, je ne veux pas que ça sonne comme une excuse comme c’est à cause de ça que j’ai perdu contre del Potro, ce n’est absolument pas.

Je veux dire que j’étais habilité, j’ai reçu des injections et j’ai dû sortir sur le terrain et essayer. Mais je me sentais vraiment triste de ne pas être à mon meilleur et j’ai eu un tirage vraiment difficile. J’avais l’impression que si j’avais un meilleur tirage au sort, j’aurais pu, en quelque sorte, me frayer un chemin dans le tournoi.

Alors probablement oui, si j’avais la chance de remonter le temps et de changer le résultat, ce serait Rio ou à Londres contre vous “- a ajouté Djokovic.