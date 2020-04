Novak Djokovic sprinte devant Andy Murray pour atteindre la finale

Novak Djokovic était un homme sur les disparus au cours des premiers mois de 2007, remportant le titre à Adélaïde et atteignant le choc de quatrième ronde à l’Open d’Australie contre Roger Federer. Le Serbe a retrouvé son meilleur niveau en mars, atteignant la première finale du Masters 1000 à Indian Wells et remportant le premier titre à Miami deux semaines plus tard, toujours le dernier adolescent avec un trophée à ce niveau.

Tout comme à Indian Wells, Djokovic était trop fort pour Andy Murray en demi-finale, battant le Britannique et sa coéquipière pour la troisième fois en autant de matches et continuant là où il était parti lors du tour précédent contre le n ° mondial.

2 Rafael Nadal. C’était le choc des 10e et 12e têtes de série, mais il n’y avait qu’un seul joueur sur le terrain, avec Novak marquant un triomphe 6-1, 6-0 en 63 minutes pour courir dans le choc des titres. Andy a passé un peu plus de 30 minutes dans le duel de quart de finale contre Andy Roddick qui a dû prendre sa retraite avant la fin du set d’ouverture, économisant de l’énergie mais subissant une perte massive contre Novak qui l’a devancé dans tous les éléments ce jour-là.

Djokovic a perdu 12 points en sept matchs de service, repoussant les trois chances de pause et volant près de 60% des points de retour pour une performance merveilleuse qui l’a vu prendre cinq pauses sur neuf occasions et sceller l’affaire en un rien de temps.

Servant à 41%, Murray ne pouvait pas avoir une chance contre un retourneur si fiable, restant sur quelque cinq gagnants et plus de 20 erreurs non forcées et perdant du terrain dans le milieu de gamme et les échanges les plus étendus pour abandonner 11 matchs consécutifs et propulser Djokovic à travers .

Fait intéressant, Novak a été le premier à rencontrer des problèmes au service dans le troisième match, repoussant trois occasions de pause et remportant cinq points d’affilée pour éviter un revers précoce et se déplacer 2-1 devant. Il a cassé Andy dans le match suivant à la suite d’une erreur de coup droit du Britannique, ouvrant un écart de 4-1 après une prise à l’amour et assurant une autre pause dans le prochain match pour servir le set après seulement 27 minutes.

Novak a fustigé quatre vainqueurs de service dans le septième match pour clôturer le premier match avec style, dominant le terrain jusqu’à présent et espérant plus de la même chose dans le deuxième set. Les choses se sont détériorées pour Murray qui a subi une pause dans le premier match du deuxième set, atteignant deux points au retour lors du match suivant avant que Novak ne l’attrape avec un vainqueur de service pour obtenir un avantage de 6-1, 2-0.

Djokovic a obtenu une autre pause dans le troisième match et a pris une avance de 5-0 suite à une double faute d’Andy, dépassant le sommet avec quatre vainqueurs dans le sixième match pour détruire l’adversaire et établir le choc final contre Guillermo Canas.