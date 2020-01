Novak Djokovic sprinte devant Yoshihito Nishioka en ligne droite

N ° mondial 2 et le septuple champion de l’Open d’Australie Novak Djokovic en est à la quatrième manche pour la 13e fois à Melbourne, battant Yoshihito Nishioka 6-3, 6-2, 6-2 en une heure et 26 minutes. Ce fut une autre démonstration impressionnante du meilleur favori, contrôlant le rythme du début à la fin et délivrant sa 71e victoire au Major favori, atteignant les 16 derniers matchs où il joue contre l’Argentin Diego Schwartzman qui n’a pas encore perdu de set cette semaine à Melbourne. .

Djokovic a décoché 17 as et perdu six points au service, beaucoup de ceux du dernier match quand il a dû enregistrer un seul point de rupture, se tenant au-dessus de l’adversaire tout le temps et frappant 40 gagnants et 23 erreurs directes. Incapable de suivre ces chiffres, Nishioka a donné cinq fois plus de six occasions offertes à Novak qui a fait à peu près tout sur le terrain pour une autre victoire dominante en route vers la huitième couronne de l’Open d’Australie.

Ce fut le meilleur départ possible pour le Serbe qui n’a perdu qu’un point derrière le tir initial du premier set, augmentant la pression sur Nishioka et offrant une pause anticipée qui l’a ramené chez lui. Un gaucher a envoyé un revers depuis longtemps pour donner un service déjà en jeu dans le deuxième match, avec Novakholding à 15 dans le prochain match pour ouvrir un avantage de 3-0.

Nishioka a repoussé un point de set au service dans le huitième match avant que le Serbe ne s’éprenne d’un as quelques minutes plus tard pour un 6-3 en 29 minutes. Jouant de mieux en mieux à mesure que le match avançait, Djokovic a saisi les 16 points au service dans le deuxième set pour quatre prises parfaites, forçant une erreur de Yoshihito à décrocher une pause dans le tout premier match.

Impuissants au retour, les Japonais ne pouvaient pas rester dans ce déficit de rupture, perdant le service à 15 à 2-4 suite à un revers lâche et permettant à Novak de fermer le set avec un vainqueur de service dans le prochain match, ouvrant deux sets à l’amour conduire en moins d’une heure.

Rien n’a changé dans le set numéro trois où Djokovic a encore dominé le service avant le dernier match et a couru vers la ligne d’arrivée avec deux pauses précoces à son actif. Il a brisé Nishioka par amour lors du premier match et encore une fois à 2-0 grâce à une erreur de volée des Japonais au filet.

Au service de la victoire à 5-2, Djokovic a repoussé un point de rupture avec un as en bas de la ligne T, remportant une balle de match avec un vainqueur en crosscourt et scellant l’accord au point suivant pour rester sur la trajectoire du titre.