Novak Djokovic stoppe la séquence record de Roger Federer

Il y a 13 ans à Melbourne, Roger Federer et Novak Djokovic ont disputé leur premier match du Grand Chelem, Roger marquant une victoire 6-2, 7-5, 6-3 en route vers son troisième titre de l’Open d’Australie. Les mêmes rivaux ont concouru pour le titre à l’US Open en septembre (Roger l’a également remporté en deux sets) et a créé un autre affrontement divertissant à Melbourne en 2008.

Le Serbe de 20 ans s’était déjà imposé comme n ° mondial. 3 et était le joueur à battre à Melbourne Park cette année-là, battant cinq rivaux en deux sets pour réserver la septième rencontre avec Roger Federer. Le 25 janvier, Djokovic a réussi à détrôner le Suisse 7-5, 6-3, 7-6 en deux heures et 26 minutes, revendiquant sa deuxième victoire sur Roger et mettant fin à sa séquence sans précédent de dix finales du Grand Chelem d’affilée qui a commencé à Wimbledon 2005!

Après 20 ans, la surface Rebound Ace à Melbourne Park a été remplacée par le Plexicushion et Djokovic a été celui qui en a le plus tiré parti, surclassant Federer dans les points les plus courts et causant plus de dégâts avec le premier service, frappant 37 gagnants de service par rapport à 34 de Roger.

Le Serbe a repoussé sept points de rupture sur neuf et a saisi quatre pauses sur 11 occasions, prévalant dans les moments cruciaux pour avancer dans sa première finale de l’Open d’Australie et devenir le premier joueur avec des sets consécutifs à remporter le Grand Chelem contre Federer depuis Gustavo Kuerten à Paris 2004!

Novak a obtenu deux points de rupture dans le quatrième match du match, mais Roger est resté calme, prenant quatre points d’affilée pour éviter un revers précoce et voler le service du rival à 3-3 pour aller de l’avant. Le jeune a réussi un revers lors du huitième match pour pousser Roger 5-3 vers le haut, servant à rester dans le match d’ouverture du match neuf, sans possibilité d’erreurs supplémentaires.

De 30 à 0, le jeune a remporté quatre points d’affilée, prenant de l’élan avant le match décisif dix quand il a riposté grâce à une erreur de coup droit colossale de Federer qui a envoyé l’impulsion du côté serbe du filet.

Servant à rester dans le set à 5-6, Roger a de nouveau été brisé après une erreur de revers, perdant les quatre derniers matchs et remettant le premier match à son adversaire en 45 minutes. Djokovic a pris les devants dans le quatrième match du deuxième set après une défense époustouflante et un revers en bas de la ligne gagnante qui l’ont nourri avec encore plus de confiance dans ses capacités et ses chances dans cette rencontre.

Un vainqueur du service a envoyé le Serbe 4-1 et il y avait encore deux points de rupture à gagner dans le prochain match alors qu’il devançait complètement Federer à ces moments-là. Un puissant vainqueur du coup droit croisé a scellé la pause pour Novak bien qu’il n’ait pas réussi à fermer le set sur son propre service, subissant une pause après un superbe retour de Roger qui a prolongé le set pour un match ou deux.

Le Suisse était à deux points de revenir sur la deuxième pause du match neuf, mais cela ne s’est jamais produit, car Novak a clôturé le set avec deux vainqueurs qui l’ont poussé 7-5, 6-3 devant en moins d’une heure et demie, prenant un autre grand pas vers un triomphe massif.

Federer n’a pas pu apporter son meilleur tennis dans les moments cruciaux dans le troisième set, gaspillant trois points de rupture au deuxième match et devant jouer contre quatre chances de pause sur son propre service lors du match suivant.

Il est sorti de prison pour rester du côté positif du tableau de bord et le match est entré dans la meilleure étape, avec de bonnes prises des deux côtés jusqu’à ce que Novak serve à rester dans le set à 5-6. Il a offert à Roger un point de consigne mais l’a effacé avec un excellent service large avant que le Suisse n’en crée un autre avec un superbe coup droit croisé.

Novak a répondu avec un vainqueur en coup droit et a établi le bris d’égalité avec un vainqueur de la volée. Après 5-4, Djokovic a frappé deux vainqueurs de service et scellé l’affaire au point suivant après une erreur de coup droit de Federer, célébrant l’une des plus grandes victoires de sa carrière à ce moment-là et devenant le favori pour remporter le premier trophée du Grand Chelem contre Jo -Wilfried Tsonga, ce qu’il a fait quelques jours plus tard.