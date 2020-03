Novak Djokovic suit le record de Roger Federer après avoir remporté la cinquième couronne de Dubaï

Samedi dernier, pas de monde. 1 Novak Djokovic a décroché sa cinquième couronne de Dubaï, célébrant dans le désert pour la première fois depuis 2013 pour décrocher le 79e titre ATP. Le Serbe était le meilleur favori pour aller jusqu’au bout après un début parfait de la campagne 2020, remportant à la fois la Coupe ATP et l’Open d’Australie et prenant un départ furieux à Dubaï pour battre trois rivaux en un rien de temps.

Novak a dû travailler beaucoup plus dur en demi-finale contre un autre joueur en forme Gael Monfils, repoussant trois balles de match au deuxième set tie-break pour se qualifier pour la finale où il a évincé Stefanos Tsitsipas pour le premier titre de cette épreuve en sept ans.

Ainsi, Novak n’est devenu que le deuxième joueur de l’ère Open avec au moins cinq titres dans huit tournois différents, rejoignant Roger Federer qui a récolté cinq trophées lors de neuf événements et laissant Rafael Nadal plus loin sur six.

À l’heure actuelle, Federer compte dix titres à Halle et Bâle, en ajoutant huit à Wimbledon et Dubaï également. Il est sept fois vainqueur de Cincinnati. Il a récolté six coupes aux finales ATP et à l’Open d’Australie et en a livré cinq à l’US Open et à Indian Wells.

D’un autre côté, Novak se rapproche du record de Federer et rattrapera dès qu’il conquiert Rome, le Canada ou Shanghai, debout sur quatre couronnes lors de ces événements. Novak a été le joueur à battre à l’Open d’Australie avec huit titres, gagnant six à Pékin et à Miami tout en célébrant cinq fois aux finales ATP, Indian Wells, Wimbledon, Paris et Dubaï pour se tenir juste derrière Federer.

Avec son incroyable constance tout au long de la saison et sur toutes les surfaces, Novak a une excellente occasion d’égaler le record de Roger et même de dépasser les Suisses, espérant rester sur le Tour pendant de nombreuses années et se battre pour autant de réalisations remarquables que possible.