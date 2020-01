Novak Djokovic, suprématie en Grand Chelem sur Federer et Nadal

Il y a de plus en plus d’arguments et de plus en plus solides, de penser que Novak Djokovic le qualificatif de meilleur joueur de l’histoire est en train d’être gagné. Le Serbe continue de dynamiter des records et surtout de transmettre ce sentiment de colosse et de joueur inaccessible qui l’a accompagné dans les meilleurs moments de sa carrière. Pensez à un joueur contemporain Rafael Nadal et Roger Federer Il a déjà réussi à ajouter 16 titres du Grand Chelem, à se perpétuer au numéro 1 mondial pendant 275 semaines, à remporter les 1000 Masters, à être le seul à pouvoir ajouter quatre majors consécutives ou à avoir un face à face favorable avec Rafa en tant que Roger, il s’avère Puissant méritoire. Incroyable, pour parler clairement.

Ce sont quelques-uns des arguments logiques, rationnels et étayés par des statistiques qui soutiennent l’idée d’un Novak qui peut terminer sa carrière sur les mérites sportifs suisse et espagnol. Mais ce débat devra attendre d’être résolu, sinon il risque de ne jamais l’être. Ce qui mérite d’être analysé, c’est quelle a été la dynamique de Djokovic dans les grands tournois ces derniers temps. Et est-ce que, par bateau bientôt, vous souvenez-vous de la dernière défaite du Serbe contre Nadal ou Federer dans un tournoi de cette ampleur? Il peut sembler diffus dans la mémoire puisqu’il ne s’agissait ni plus ni moins qu’il y a sept ans. Était en Roland Garros 2014, l’un des plus grands varapalos sportifs des Balkans.

Depuis ce moment, Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Marco Cecchinato, Hyeon Chung, Tomas Berdych, Denis Istomin, Sam Querrey et Kei Nishikori ce sont eux qui ont empêché le compte particulier du Serbe de s’éteindre. Cela offre une perspective peu flatteuse pour Federer quelques heures seulement après son duel en demi-finale Open d’Australie 2020 contre celle de Belgrade. Et est-ce que le dernier triomphe des Suisses sur Novak en Grand Chelem date des demi-finales de Wimbledon 2012. Depuis 2010, Roger n’a pu remporter l’une de ses bêtes noires qu’à une autre occasion, le plaçant en demi-finale de Roland Garros 2011, dans ce qui fut une rencontre mémorable résolue lors du bris d’égalité de la quatrième course.

Nadal a eu plus de chance grâce, surtout, à sa capacité innée à freiner la rébellion serbe à Paris. La crise de la piste dure dans ses duels contre Novak dans lequel l’Espagnol est plongé a fait ses triomphes au Grand Chelem depuis 2010 se limitent à cinq affrontements: US Open 2010, Roland Garros 2012, Roland Garros 2013, US Open 2013 et Roland Garros 2014. En lisant ceci à quiconque me vient à l’esprit une question à laquelle il faut répondre pour comprendre l’ampleur de la suprématie de Djokovic sur ses compagnons de voyage dans l’élite historique du tennis: Quel est le face-à-face global avec chacun d’eux dans les tournois du Grand Chelem?

L’Espagnol n’a pas gagné Novak sur cette surface depuis 2013 et enchaîne neuf défaites consécutives sans remporter un seul set.

Il suffit de plonger dans les statistiques pour le refléter. Novak Djokovic reste avec Roger Federer la plus grande rivalité de l’histoire de ces événements puisqu’ils ont été mesurés jusqu’à 16 fois, avec une 10-6 Solde favorable serbe, après avoir enchaîné cinq victoires consécutives. Concernant le dossier statistique avec Raphael Nadal, des visages ont été vus dans 15 matchs du Grand Chelem, avec un domaine 6-9 pour Nadal, basé sur ses six victoires à Roland Garros, et ayant les Baléares son sujet en suspens dans la Open d’Australie, où il a perdu les deux matchs qu’il a disputés contre Novak, tout comme les finales de 2012 et 2019. Nadal peut-il réussir à briser la séquence de défaites sur la piste difficile et gagner le Serbe à Melbourne? Federer va-t-il briser la dynamique de victoire de Djokovic contre lui en Grand Chelem? Ils font partie des incitations et des inconnues Open d’Australie 2020.

