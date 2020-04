Novak Djokovic sur la façon dont il traite les foules déséquilibrées lorsqu’il joue Roger Federer

Le numéro un mondial Novak Djokovic a admis qu’il n’est jamais facile de jouer contre les autres membres du groupe des Trois Grands, Roger Federer et Rafael Nadal, car il sait que la majorité de la foule sera de leur côté lorsqu’ils joueront. Djokovic, 17 fois champion du Grand Chelem, a un bilan positif contre Federer et Nadal, mais il n’a jamais joui du même type de popularité que ceux dont jouissent le Suisse et l’Espagnol.

“Bien sûr, ce n’est pas si facile, quand la plupart des gens dans le stade encouragent votre adversaire. Tant qu’il y a du respect, je suis d’accord avec ça. Je le comprends … Je ne suis pas fier de certaines de mes réactions à la foule, je sais que ce n’est pas nécessaire pour moi de réagir mais nous sommes tous des gens et nous devenons tous émotifs.

Surtout lorsque vous êtes seul sur le terrain “, a répondu Djokovic à Wawrinka sur Instagram Live, lorsque le Suisse a demandé comment il traitait les foules déséquilibrées quand il jouait Federer, comme l’a révélé Tennis Now. Djokovic, qui aura 33 ans le mois prochain, dit il lui a fallu du temps pour cesser de prêter trop d’attention à ne pas avoir le même soutien que Federer et Nadal.

“Plus tôt dans ma carrière contre Roger et Rafa, c’était plus difficile pour moi, j’avais l’impression que ce n’était pas juste, j’avais l’impression que je méritais plus de soutien, je dépensais beaucoup d’énergie, mais grâce à ma propre évolution d’un athlète, j’ai commencé Pour l’accepter, j’ai ressenti un immense soulagement et j’ai pu économiser plus d’énergie “, a déclaré Djokovic.