Novak Djokovic sur le démarrage de Red-Hot 2020; prêt pour les Jeux olympiques d’été

Novak Djokovic a 32 ans et vieillit comme un bon vin. Le Serbe joue certains de ses tennis les plus inspirés en 2020, montrant que le sport est peut-être plein de jeunes armes, mais ce sont les vétérans qui dominent toujours le jeu. Djokovic a commencé l’année sous une superbe forme, remportant 18 victoires en 18 matches. Le Serbe sera l’un des principaux favoris des paris sportifs pour remporter les meilleurs honneurs lors des grands événements de tennis en 2020. Les fans peuvent visiter Silentbet et obtenez un bonus de pari pour parier sur Djokovic pour remporter les meilleurs tournois, dont l’Indian Wells Masters et le Miami Open en mars.

Bien que le début de saison de Djokovic ait été phénoménal, il n’est pas encore aussi bon que son début en 2011. Cette saison a vu la star du tennis remporter 41 victoires consécutives pour lancer l’année. Le début de Djokovic cette saison comprenait une huitième victoire record à l’Open d’Australie. C’était la deuxième année consécutive qu’il remportait Down Under et sa quatrième victoire en Grand Chelem lors de ses sept derniers essais.

L’inspiration de Djokovic pour réussir

Selon Djokovic, il ne se fie pas simplement à ce qui lui a valu des trophées dans le passé. Le Serbe adapte et ajuste son jeu chaque saison en fonction des expériences de match qu’il a. Le succès de Djokovic est dû à ses différentes manières de s’entraîner. Mais ce n’est pas seulement la formation sur le terrain qui améliore continuellement le jeu du Serbe. Djokovic et son équipe mettent beaucoup l’accent sur «la récupération ou l’entraînement mental, l’entraînement émotionnel».

Djokovic a remporté 17 titres du Grand Chelem en carrière. La victoire à Melbourne le place à deux de son rival de longue date Rafael Nadal. Djokovic pourrait égaler et / ou casser le total des 19 titres du Grand Chelem de Nadal cette saison. Le Serbe pourrait-il le faire? C’est possible, puisqu’il a remporté trois tournois du Grand Chelem au cours de la saison 2011 avec l’Open de France le seul événement majeur non gagné. (Il faudra peut-être attendre encore un an pour rattraper le record de Roger Federer de 20.)

Toujours faim de plus

La victoire de Djokovic en Australie lui a fait penser à son enfance en Yougoslavie déchirée par la guerre. Il a déclaré que la vie était difficile et que les choses que de nombreux pays tenaient pour acquises étaient très difficiles à trouver. La vie en grandissant a inspiré Djokovic à travailler dur. C’est une vie qui l’a rendu plus fort et plus affamé de succès sur et hors du court de tennis.

La légende du tennis reste avide de gagner plus de trophées et de se pousser à devenir le plus grand joueur de tennis masculin de l’histoire. Cette année, Djokovic jouera probablement aux Jeux olympiques d’été de Tokyo aux côtés de son compatriote serbe Viktor Troicki dans l’épreuve de tennis en double. Djokovic encouragera sa tentative de remporter l’or en double avec Troicki aux Indian Wells Masters après avoir reçu une entrée avec wild card.

Djokovic semble être influencé pour jouer à Tokyo par son âge avancé. Il aura 33 ans au début du tournoi olympique et il est probable que ce seront les derniers Jeux d’été dans lesquels il aura la chance de participer. La séquence de victoires de Djokovic se poursuivra-t-elle jusqu’aux Jeux d’été? C’est douteux, mais la saison 2020 a démarré de façon formidable pour Novak Djokovic.