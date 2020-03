Novak Djokovic sur Stefanos Tsitsipas: “Il a un grand potentiel pour être n ° 1 et gagner des tournois du Grand Chelem”

La louange ne vient pas beaucoup plus haut que de la part de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial actuel décrivant Stefanos Tsitsipas comme “plus qu’un simple joueur de tennis” et quelqu’un qui a “un grand potentiel pour être le numéro 1 mondial et gagner des tournois du Grand Chelem”.

Djokovic était trop bon pour Tsitsipas en finale du championnat de tennis Dubai Duty Free alors qu’il battait le grec 6-3, 6-4 pour remporter le titre pour la cinquième fois, portant ainsi son record de 2020 à 18-0.

Malgré la défaite du numéro 6 mondial, Tsitsipas, qui a également terminé deuxième de Roger Federer lors de la finale de Dubaï l’an dernier, a reçu les éloges du 17 fois vainqueur du Grand Chelem.

“Continuez à échouer jusqu’à ce que vous arriviez.”

Le philosophe @StefTsitsipas frappe de nouveau… #DDFTennis pic.twitter.com/pz2IHMRWSQ

– Tennis TV (@TennisTV) 29 février 2020

“J’adore le fait qu’il soit plus qu’un simple joueur de tennis et qu’il cherche toujours à apprendre de l’expérience et à comprendre quelque chose de nouveau sur lui-même afin qu’il puisse s’améliorer, s’améliorer”, a déclaré Djokovic.

«C’est pour moi un trait de champion, de quelqu’un qui a à coup sûr un grand potentiel pour être n ° 1 du monde et gagner des tournois du Grand Chelem et être un grand ambassadeur de notre sport. Il l’est déjà, mais il a un grand avenir devant lui, j’en suis sûr. “

