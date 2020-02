Novak Djokovic: “Thiem était meilleur que moi”

8 finales en Australie et 8 titres. L’histoire de Novak Djokovic à Melbourne, il faut la comparer à celle de Federer à Wimbledon ou à celle de Nadal à Paris. Pour la première fois de sa carrière, il a remporté une finale du Grand Chelem après être allé deux sets à un. Après un bref toast avec l’organisation pour célébrer son titre, le Serbe a assisté à la presse en montrant plus qu’heureux.

Il a déjà 17 grands succès. “À ce stade de ma carrière, les tournois du Grand Chelem sont les titres auxquels je donne le plus de valeur. Ce sont ceux que je priorise. Avant le début de la saison, j’essaie d’ajuster ma condition physique pour ces tournois, où j’essaie d’être à mon niveau plus élevé que le tennis, mental et physique. Personnellement, j’ai des buts. Le Chelem est la raison pour laquelle je suis encore principalement en compétition et en jouant une saison complète, en essayant d’être le meilleur de l’histoire. C’est un autre objectif. Je suis dans un grand position en ce moment et cela correspond à tout pour le reste de l’année. Gagner le premier grand titre de l’année est un regain de confiance. Quoi qu’il arrive maintenant, ça aura été une saison réussie. “

Que pouvez-vous faire pour vous améliorer. “Il y a beaucoup de choses sur un court de tennis que je dois continuer à améliorer. Cela m’excite et me motive chaque jour avec mes engagements et ma formation car il y a toujours quelque chose à travailler et plus de titres à gagner.”

À propos du match “Ça a été turbulent. J’ai très bien commencé et j’ai senti que l’expérience était de mon côté par rapport à la sienne. Dans le deuxième set, j’ai mal commencé, avec un mauvais match et plusieurs doubles fautes. Ensuite, j’ai commencé à me sentir très mal sur la piste et mon l’énergie a beaucoup baissé. Pour dire la vérité, je ne comprends toujours pas ce qui s’est passé parce que j’ai fait la même chose que je fais toujours avant les jeux. Je me suis bien hydraté et tout. Le médecin m’a dit que je n’avais pas bien hydraté. Ensuite, j’ai retrouvé mon énergie et ma force au milieu du quatrième set et je suis retourné au jeu. J’étais sur le point de perdre. Dominic a joué un tennis fantastique, mettant beaucoup de puissance dans ses coups. “

À propos de son rival. “Il était meilleur que moi. Probablement un point ou un coup nous a séparés. Il aurait pu tomber de son côté. J’ai dû décoller au quatrième et cinquième set quand j’avais un point d’arrêt contre. Ça a bien fonctionné mais je n’aurais pas pu le faire depuis ce n’est pas quelque chose que je fais d’habitude. Ce sont des tactiques importantes à prendre dans ces circonstances et je suis heureux que cela se soit bien passé. “

Quand il apprend qu’il a 17 chelems, que pense-t-il, qu’il est génial ou qu’il lui en reste quatre à gagner, au moins. “Les deux choses (rires). Mon équipe et d’autres personnes m’ont demandé comment je me sentais et leur ont dit que j’étais épuisé. Ce fut un mois réussi mais long en Australie. Probablement, je ne pourrai pas être au courant des réalisations que j’ai eues dans ma carrière avant de prendre sa retraite. L’intensité de la saison ne vous permet pas de profiter du succès de remporter un Grand Chelem. Dans quelques semaines, je serai à un autre bout du monde pour jouer un autre tournoi. “

Ce congé médical qu’il a dû demander et ce qu’il en pensait. “Je ne me sentais pas bien. J’ai essayé de rester en vie mentalement et émotionnellement parce que c’était décevant de ressentir cela. Mais c’est quelque chose que vous devez accepter, c’est quelque chose qui vous oblige à vous battre et à revenir. Ce n’est qu’au quatrième set que j’ai pu accélérer le service et bouger mieux.” et il a commencé à faire plus d’erreurs. J’ai vu l’opportunité et je l’ai saisie (…). Les liquides préparés par mon physiothérapie étaient des potions magiques (rires). “

Quand il pensait pouvoir se battre pour être le meilleur. “Je ne pourrais pas vous dire quand, car il n’y a pas de moment précis. Avant je ne pensais qu’à gagner autant que possible mais après avoir terminé plusieurs années numéro 1, c’est quand j’ai commencé à y penser.”

Les deux avertissements donnés par le juge président. “Je pensais que le second n’était pas nécessaire. Le premier l’était, sans problème, mais le second n’était pas nécessaire. À mon avis, j’aurais pu réagir autrement dans cette situation. C’est un moment qui peut changer les tournants du jeu.” moment important avec 4 égaux j’ai perdu cet ensemble Ce qui s’est passé a changé le jeu je ne savais pas que toucher sa chaussure était interdit je n’étais pas agressif avec lui nous avons eu un échange de mots mais pas d’insultes je suis reconnaissant il ne m’a pas donné un autre avertissement pour toucher sa chaussure. “

Le succès des Big Three. “Je ne peux pas parler pour eux. Pour moi, je pense que nous avons chacun eu une trajectoire de vie différente. Chacun a grandi dans des circonstances différentes, des pays différents, une éducation différente. J’ai grandi en Serbie, dans une période difficile de mon pays où nous avions faire la queue pour acheter du pain, de l’eau et des choses de base dans la vie. Ce genre de chose vous rend plus fort dans tout ce que vous décidez de faire. D’où ma fondation, parce que je viens de n’avoir rien, dans une vie difficile. Cela me rappelle d’où je viens et m’inspire et me motive. “

