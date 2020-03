Novak Djokovic tient à garder la course sans défaite, mais ne pense pas encore aux records

Il est actuellement sur un départ 18-0 pour la saison 2020, il n’est donc pas surprenant que Novak Djokovic “se sente bien sur le terrain”, mais le numéro 1 mondial insiste sur le fait qu’il ne regarde pas trop loin.

Après avoir remporté la Coupe ATP et l’Open d’Australie, Djokovic a poursuivi sa séquence de coups de cœur ce week-end alors qu’il était le dernier homme debout à la Championnats de tennis hors taxes de Dubaï après avoir battu Stefanos Tsitsipas en finale.

Cela a porté son début de saison invaincu à 18-0 alors qu’il y a maintenant 21 matchs consécutifs au niveau du Tour sans défaite.

Son précédent meilleur début de saison est survenu en 2011 lorsqu’il a remporté 41 matchs de suite, ce qui faisait partie d’une séquence de 43 matchs sans défaite qui a commencé au backend de 2010.

«Je pense que cela a été l’un des meilleurs départs de toutes les saisons que j’ai eues dans ma carrière. Je me sens bien sur le court. J’ai joué un excellent tennis sur les courts en dur. C’est ma surface la plus réussie et préférée », a déclaré Djokovic.

«Je suis juste reconnaissant de bien jouer, de me sentir bien. J’ai gagné de nombreux matchs d’affilée. J’essaierai de continuer cette course.

“Il est bien trop tôt pour parler de la durée de cette course, les calculs. J’essaie de ne pas penser aux prédictions. J’essaie de me concentrer sur ce que je dois faire avec moi-même et mon équipe afin de prospérer tous les jours, afin d’essayer de jouer du mieux que je peux à chaque match. C’est l’objectif principal. “

