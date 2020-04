Novak Djokovic, un nouveau royaume

Novak Djokovic du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle rubrique, nous explorerons la carrière du Serbe, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. 2017 a été une saison très compliquée pour Djokovic. First Nole s’est séparé de Boris Becker, qui est son super entraîneur depuis 2013, puis du reste de son équipe historique, dont Marjan Vajda.

La morale du Serbe a été brisée et les résultats sur le terrain sont très décevants. Djokovic ressemblait à un joueur différent, dépourvu de la force mentale et athlétique des jours meilleurs. Les victoires de 2015 et 2016 l’avaient vidé de toute énergie interne.

Cette saison a été dominée par Roger Federer et Rafael Nadal, Nole étant destiné à jouer le rôle d’acteur de soutien. Les défaites douloureuses et les performances décevantes ont mis en doute son avenir. Après l’Internazionali BNL d’Italia 2017, il annonce le début de sa collaboration avec Andre Agassi à partir de l’Open de France.

Le partenariat ne sera pas couronné de succès: “J’ai essayé d’aider Novak avec toutes les meilleures intentions, mais trop souvent nous nous sommes retrouvés en désaccord: je lui souhaite le meilleur et traverser ce moment. Je pense qu’il avait vraiment l’espoir que son coude pourrait être traité naturellement, mais je n’étais pas très favorable à ce choix.

La santé est importante pour tout le monde. Prendre soin de son corps, prendre des décisions difficiles, prendre le temps nécessaire et avancer méthodiquement. Le repos, à mon avis, n’était pas approprié “, a déclaré Agassi. Le partenariat entre Djokovic et Agassi a pris fin en mars 2018.

Marjan Vajda rejoint son équipe et, après une mauvaise performance à Roland Garros, les choses ont changé. De juillet 2016 à juillet 2018, Djokovic a remporté trois titres, de Wimbledon 2018 à l’Open d’Australie 2020, il en a remporté 11, dont 5 chelems.

Les anciennes certitudes ont redonné vie à Djokovic: la victoire à Wimbledon 2018 contre Kevin Anderson a été le point de départ de sa deuxième vie professionnelle au sommet. Un nouveau triomphe du Slam à l’US Open, cette fois contre Juan Martin del Potro.

Une folle seconde moitié de 2018. Avec la victoire à Cincinnati, il est également devenu le seul joueur à avoir remporté tous les Masters 1000 et à terminer le Career Golden Masters. 2019 a été encore plus légendaire, avec la 7e victoire (record) de l’Open d’Australie en finale contre Rafael Nadal et, surtout, l’incroyable et inoubliable victoire en finale de Wimbledon contre Roger Federer.

Ce fut un match épique, légendaire et dramatique. Dans le cinquième set, Federer avait deux balles de match à son service, mais Novak les a annulées et a remporté un défi d’époque: “Si ce n’est pas le plus excitant, ce fut l’une des meilleures finales que j’ai jamais jouées, contre l’une des plus grandes de tous les temps, pour lesquels j’ai beaucoup de respect.

Malheureusement, dans ce genre de match, l’un des deux doit finalement perdre. Roger a dit de donner de l’espoir à d’autres personnes de 37 ans, mais il m’inspire certainement. Quand j’étais un garçon de cinq ans, je rêvais de devenir joueur de tennis: je voulais jouer et gagner ici parce que c’est quelque chose de très spécial.

Et maintenant, je veux partager ce trophée avec mon fils et mes parents, qui ont souffert dans la boîte. C’était un rêve devenu réalité d’avoir gagné devant eux. “A-t-il déclaré à la fin de ce match. En 2020, il a commencé la saison en remportant l’Open d’Australie (huitième titre à Melbourne et 17e Chelem) contre Dominic Thiem et Dubaï contre Stefanos Tsistipas.

Puis est venue la pandémie de COVID-19 qui a interrompu la saison, mais quand tout le monde reviendra au tribunal, Novak Djokovic sera l’homme à battre: encore une fois.