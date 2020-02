Novak Djokovic veut que 2020 soit sa meilleure saison de tous les temps

Novak Djokovic est de retour en tant que joueur n ° 1 mondial au monde après son triomphe à l’Open d’Australie. Mais il a plus de buts cette saison que ça, il veut jouer sa meilleure saison de sa carrière en 2020.

Djokovic n’a pas encore concouru sur le terrain depuis son 17e titre du Grand Chelem début février. Il participera aux championnats de tennis hors taxes de Dubaï qui débuteront la semaine prochaine, mais jusque-là, il est retourné dans son pays d’origine, la Serbie.

Novak Djokovic

À Belgrade, Novak a donné une conférence de presse le 18 février, au cours de laquelle il a discuté d’une variété de sujets. Comme vous vous en doutez, le premier d’entre eux a fait l’objet du reste de la saison pour la star serbe.

Novak Djokovic partage son objectif

Djokovic n’a jamais caché que l’histoire est une énorme motivation pour lui. Il veut marquer son nom dans l’histoire du sport. Il veut devenir le plus grand joueur de l’histoire de ce sport, et il ne fait aucun scrupule à l’admettre.

Alors qu’il se rapproche de plus en plus du numéro 20, Djokovic est encore plus motivé pour l’atteindre. Et je ne doute pas qu’il veuille bien le surpasser plutôt que juste l’égaler.

Novak Djokovic a suffisamment confiance en lui pour durer toute une vie. Et il a réitéré sa croyance et son objectif lors de la conférence de presse.

«La saison a commencé pour moi de la meilleure façon possible. Je suis extrêmement motivé et inspiré pour en faire, peut-être, ma meilleure saison. Je sais que c’est la saison olympique. Cela signifie que le programme sera fatigant et complet pour moi et tous les autres meilleurs joueurs de tennis. “

La meilleure saison de tous les temps pour Novak Djokovic ne fait pas rire. Vous regardez sa carrière et voyez des saisons de domination étonnantes. Ses saisons 2011, 2015-2016 étaient tout simplement époustouflantes. Le Serbe a montré des niveaux étonnants de tennis, de physique et de mentalité pendant sa domination absolue.

Mais avec les Jeux olympiques de 2020 autour de cette année, il a encore quatre énormes titres qu’il voudra certainement. Parlant du reste de la saison et des trois Majors restants, Djokovic avait ceci à dire.

«J’ai un plan à court et à long terme avec mon équipe. J’ai de l’expérience et je sais ce qu’il faut. La première étape est que je suis conscient de cela, je ne pense pas que ce sera un problème pour moi, même si cela ne garantit pas que les résultats. “

Comme il l’a dit, la première étape consiste à être conscient, et il est bien conscient. il a été là et a tout fait, a remporté les quatre Majors. Maintenant, il s’agit de faire de son mieux et de remporter autant de titres qu’il le peut.

Et je ne parierais pas contre lui pour obtenir la majorité des titres, sinon tous, d’ici la fin de la saison.