Novak Djokovic vise à dépasser le record de Roger Federer

Avec l’intention d’allonger encore son temps de jeu, Novak Djokovic a récemment récupéré le classement du N ° 1 mondial après son Open d’Australie et vise à dépasser les 310 semaines sans égal de Roger Federer en tant que N ° 1 mondial.

De retour à la place de n ° 1 pour une 276e semaine, le Serbe peut prendre le relais de Federer s’il devait rester au sommet du classement ATP pour le reste de l’année. Il se rapproche également du total de 20 du Grand Chelem de Federer, étant lui-même 17.

“Quand j’ai commencé à gagner quelques tournois du Grand Chelem par an, quelques années de suite, c’est là que j’ai senti que je pouvais peut-être défier Roger et Pete Sampras, tous ces gars qui avaient remporté le plus de tournois du Grand Chelem dans leur carrière dans l’histoire de” tennis “, a déclaré Djokovic.

“Le n ° 1 (record) n’était pas vraiment dans l’équation pour moi jusqu’à ce que je termine avec succès en tant que n ° 1 de fin d’année pendant plusieurs années consécutives. Mais c’est certainement l’un des deux plus grands objectifs. Il n’y a pas de secret là-dedans. “

Djokovic espère gagner plus de slams devant ses enfants. “Ce serait un rêve devenu réalité de les faire se souvenir et d’être très conscients de ce qui se passe, et de me soutenir et de me voir gagner de gros titres”, a-t-il déclaré.

“Ce sont les plus grands joyaux de ma vie. Ils sont la plus grande bénédiction que j’aie jamais connue.” Il a également parlé de l’importance d’avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en disant: «Je suis un père et un mari bien sûr, pas seulement le joueur de tennis.

Je joue au tennis, je voyage, bien sûr ils me manquent, ils me manquent, mais c’est une de ces choses où il suffit de voir comment ça se passe ». “Je ne peux pas vraiment planifier pour deux, trois ou quatre ans.

Ils arrivent à un âge où je veux vraiment passer du temps avec eux, du temps de qualité, (être le) meilleur père possible que je puisse être et ne pas être sur la route tout le temps. Je me rapproche donc de l’étape où je dois m’adapter à cela ».

Il a terminé en disant: “Je dois probablement jouer moins et sélectionner certains tournois où je veux être à mon apogée et ne pas voyager toute l’année.”