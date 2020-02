Novak Djokovic, vise à être meilleur dans l’histoire et la paternité

L’acte avec les médias le lendemain de la fin de la Open d’Australie 2020 C’est déjà un classique dans le monde du tennis et laisse généralement des déclarations juteuses du champion. Novak Djokovic Il n’était pas moins à cette occasion et a réfléchi sur des aspects vraiment intéressants du jeu et de la vie, en offrant une vision particulière d’eux et en réaffirmant sa détermination à être le meilleur joueur de l’histoire. Les records et les statistiques incroyables qu’il obtient continuent d’être sa meilleure garantie dans cette course entre le Big3 et il vaut la peine de prêter attention à ses paroles.

-Force mentale forgée dans l’enfance. “Ayant grandi en Serbie dans une période très troublée et traversant des moments si difficiles, j’ai fait de moi une personne très forte. J’ai eu des circonstances très compliquées dans ma vie et j’ai réussi à survivre grâce à ma famille. C’est toujours inspirant de se rappeler d’où je viens, ça m’aide pour acquérir l’énergie nécessaire pour surmonter les défis à la fois sur et hors piste “, a-t-il déclaré.

– Controverse avec le juge président en finale. La discussion avec Damien Dumusois et le contact que le Serbe lui a donné sur le pied étaient quelque chose dont Novak n’avait aucun scrupule à parler. “Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait. Ce fut un moment très tendu, avec des hauts et des bas émotionnels et dans le feu de la bataille. Je suis désolé de l’avoir offensé ainsi que tous ceux qui ont ressenti cela de mon geste. Sa décision m’a déséquilibrée émotionnellement. J’ai réussi à cause de mauvais moments en finale, sans énergie et comme des vertiges. Heureusement, j’ai pu résoudre la situation “, a-t-il déclaré.

-Comment rendre la vie de famille compatible avec le tennis. “Je ne peux pas nier que mes enfants et ma femme me manquent beaucoup quand je voyage dans le monde. Peut-être que je devrais sélectionner plus de tournois qu’elle joue pour pouvoir passer plus de temps à la maison parce que nous arrivons à un moment où je veux en profiter, les voir pour grandir, ils sont la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie et je ne veux pas que les années passent et que je réalise que je ne les aime pas et que je n’ai pas exercé mon travail de père. Je vais m’adapter à cette nouvelle situation à laquelle je dois faire face. un rêve devenu réalité pour moi qu’un jour, ils ont compris tout ce que j’obtiens et pourraient continuer à me voir gagner de grands titres “, a révélé le Balkan.

-Le numéro 1 est un objectif pour lui. “J’ai déjà dit que gagner des tournois du Grand Chelem est la chose la plus importante, mais pouvoir battre des records en termes de semaines dans le numéro 1 ou d’années terminées dans cette position est quelque chose qui m’a beaucoup motivé. Ce n’est pas un secret pour dire que je vais me battre pour me perpétuer dans cette position car cela me motive beaucoup à être en tête du classement et à être considéré comme le meilleur joueur du monde. “

-Battre pour être le meilleur de tous les temps. “Quand j’ai commencé à gagner plus d’un Grand Chelem par saison, j’ai réalisé que je pouvais atteindre Sampras, Federer et Nadal dans la liste de ceux qui ont remporté le plus de titres. Je ne cacherai pas que mon objectif en ce moment est d’être celui qui se retrouve avec plus a remporté des tournois dans cette catégorie Les Grand Chelem sont les épreuves qui me permettent de continuer à concourir et à profiter du tennis dans le but d’être meilleur jour après jour. Je suis très fier d’être dans ce combat même si je sais que ce ne sera pas facile, car peu peu à peu, les nouvelles générations sortiront de l’élite “, a déclaré Novak.

