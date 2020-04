Novak Djokovic voulait quitter le tennis en 2010!

Le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 du classement ATP, a avoué mercredi qu’il était sur le point de quitter le tennis en 2010, après avoir perdu contre l’Autrichien Jurgen Melzer en quarts de finale de Roland Garros.

29/04/2020 à 20:59

CEST

SPORT.es

“En 2010 j’ai perdu contre Melzer en quarts de finale de Roland Garros, j’ai pleuré après cette défaite. Ce fut un moment négatif, je voulais quitter le tennis parce que je l’ai vu tout noir. Il avait gagné en Australie en 2008, il était numéro 3 mondial, mais il n’était pas content “, a-t-il reconnu Djokovic dans une interview à la télévision “Sky Sport”.

“Sil savait qu’il pouvait faire plus, mais il a perdu les matchs les plus importants contre (le suisse Roger) Federer et (l’espagnol, Rafa) Nadal. A partir de ce moment, je me suis libéré, j’ai perdu ma pression, j’ai commencé à jouer de manière plus agressive. C’était le changement clé “, a-t-il ajouté. Après ce moment négatif, Djokovic construit une carrière pleine de succès, avec 17 titres du Grand Chelem et 34 titres Masters 1000.

“La finale de Wimbledon de l’année dernière contre Federer est à côté de la finale avec Nadal en Australie 2012 le meilleur match que j’ai jamais joué. D’un point de vue technique, la qualité du jeu Roger c’était excellent. J’ai bien joué les points décisifs, je n’ai rien raté du dernier bris d’égalité, peut-être pour la première fois de ma carrière “, a-t-il déclaré.

Il a également évoqué des options pour reprendre la compétition cette saison, l’ATP indiquant le 13 juillet comme date de début possible.

“Officiellement, la date de reprise de la compétition est le 13 juillet, mais ils ont déjà annulé un tournoi WTA au Canada. Il faut voir comment la situation se passe aux États-Unis, car nous devrions y aller en août. Si ce sera moins dangereux, on peut reprendre la compétition“Il se pourrait également qu’ils annulent tous les tournois en Amérique et reprennent les courts en terre battue à l’automne”, a-t-il conclu.

.