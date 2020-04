Novak Djokovic voulait quitter le tennis professionnel en 2010

Il est dit parmi les grands fans de ce sport que tous ceux qui aiment le tennis l’ont déjà détesté. Novak Djokovic Il peut en témoigner et n’a eu aucun scrupule tout au long de sa carrière à montrer ses réflexions les plus intimes lorsque les choses ne se sont pas bien passées. Une carrière aussi exigeante et longue cache des moments sombres, des crises existentielles qui ne transcendent généralement pas les médias, à moins que la personne impliquée ne fasse un exercice d’honnêteté et ne reconnaisse sa propre faiblesse comme un moyen de s’humaniser en tant qu’athlète et servir d’exemple aux jeunes. Tout ce qui brille n’est pas or et même dans les vies les plus brillantes, il y a des moments compliqués. L’un d’eux vivait à Belgrade Roland Garros 2010, comme le reconnaissent les mots recueillis par EFE, après avoir perdu en quart de finale contre Jurgen Melzer, et était sur le point de détruire sa carrière professionnelle.

Peut-être qu’ils se souviennent de ce jeu; sinon, ils devraient savoir que Djokovic vivait un moment de stagnation certaine. Il avait réussi à briser les moules en remportant le Open d’Australie 2008 et il avait déjà 17 titres dans son dossier, mais il regardait loin de Federer et Nadal. Ancré à la troisième place du Classement ATP, le Serbe sentait que quelque chose n’allait pas, ni dans sa tête ni dans son jeu. Son service était un gros problème et il a décidé d’embaucher Todd martin dans un but aussi ambitieux que le kamikaze dans un moment de mauvaise clairvoyance mentale: modifier sa technique pour gagner en vitesse, imprimer des effets et améliorer les directions. Cela a mal tourné, très mal, et ce match contre Melzer en était la démonstration claire.

Il a dominé 6-3 6-2 avec une grande suffisance et a connu une panne d’alarme, ce qui a permis à l’Autrichien de renverser la vapeur et de finir par gagner 3-6 2-6 6-2 7-6 (3) 6-4. Djokovic a quitté le Suzanne Lenglen entre les larmes, après avoir commis 10 doubles fautes et récolté 46% des points joués avec son deuxième service. “Ce fut un moment très difficile. J’ai pleuré à la fin du match et j’ai vu tout très noir. Je sentais que je n’étais pas heureux, j’avais le sentiment de donner le meilleur de moi-même, mais cela ne m’a pas aidé à gagner Roger et Rafa. Je n’étais pas content de jouer au tennis donc je voulais quitter le tennis, ce fut un moment très négatif “, a expliqué un Novak qui a connu une autre crise majeure après avoir perdu Roland Garros 2017 face à Marco Cecchinato, dont seule une excursion à la montagne avec sa femme, Jelena Ristic, pourrait le faire sortir et le faire juste un mois plus tard se proclamer champion à Wimbledon.

Chaque grande légende est forgée pour surmonter des moments difficiles; Nadal lui-même a reconnu avoir touché le fond l’an dernier au Conde de Godó 2019, après un match contre Leonardo Mayer, et avoir commencé à regarder ses vidéos sur YouTube pour retrouver motivation et confiance en soi. Des mots comme ceux des îles Baléares ou ceux de Djokovic doivent être très appréciés par le grand public et pris en compte comme signe d’humilité et de dur labeur de la part de leurs idoles. Par chance, Novak Djokovic Il s’est remis de cette situation en 2010 avec une formidable résilience et a pu se constituer un héritage qui fait déjà partie de l’histoire du sport et qui cherchera à continuer de se développer dans un avenir proche.

