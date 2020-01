Novak Djokovic vs. Yoshihito Nishioka: les temps forts

Novak Djokovic ne s’arrête jamais. Les Serbes ont vaincu les Japonais Yoshihito Nishioka en trois sets, avec le score final de 6-3 6-2 6-2, en moins d’une heure et demie de jeu. Djokovic a ainsi atteint le quatrième tour de la Open d’Australie 2020 grâce à une performance solide et monstrueuse.

Le sentiment est qu’il devient plus en forme et plus solide à mesure que le Slam australien progresse. Au quatrième tour de Melbourne, Novak Djokovic rencontrera l’Argentin Diego Schwartzman dans ce qui sera un défi très intéressant.