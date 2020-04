Novak Djokovic & Wife Challenge Federer, Nadal & Murray pour le nouveau défi Acro Yoga

Le joueur de tennis n ° 1 mondial Novak Djokovic a lancé un nouveau défi d’acro yoga avec sa femme Jelena et a demandé à plusieurs joueurs de tennis et à d’autres stars de faire de même. Dans le message, Djokovic dit: “Joyeuses Pâques à tous!

Dans l’attente de notre Pâques chrétienne orthodoxe pour arriver avec beaucoup de temps pour de nouveaux défis 🤔 … @jelenadjokovicndf et moi avons décidé de vous mettre au défi et à notre communauté @novakfoundation d’essayer cette position d’acro yoga cette semaine avec un partenaire – conjoint, enfants, colocataire, frère, parents, entraîneur, celui avec qui vous restez à la maison est prêt pour ça that’s Gardez vos noyaux solides et votre dos en sécurité.

Montrez-nous ce que vous avez💪🏼 simonebiles @ aleksandar.atanasijevic__14 @thehughjackman @iamgaelmonfils @matberrettini @andriyshevchenko @paulpogba @ usainbolt👏🏼👏🏼 “Djokovic a déclaré qu’il leur avait fallu plusieurs fois pour enregistrer la vidéo.

Dans l’exercice, l’un des partenaires s’allonge sur le dos, tient ses jambes parallèles au sol, pliant les genoux et maintient son partenaire en l’air sur les jambes tendues.

Voici un aperçu de la vidéo –





Montrez-nous ce que vous avez💪🏼 simonebiles @ aleksandar.atanasijevic__14 @thehughjackman @iamgaelmonfils @matberrettini @andriyshevchenko @paulpogba @ usainbolt👏🏼👏🏼 – Срећан Ускрс свима који данас славе.

У ишчекивању православног Ускрса Јелена и ја смо одлучили да вас позовемо да пробате Јога акробацију у пару са партнером, дететом, родитељем или са ким год проводите време 🤗 Мало кућне активности неће шкодити.

А верујем да ће вам бити забавно 😃 #acroyoga #healthyathome #happyeaster #nolefam #NDFacroyogachallenge

