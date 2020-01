Novak est un nationaliste comme moi et la plupart des Serbes

Le père du n ° 2 mondial Novak Djokovic dit que son fils est nationaliste, comme lui et comme la plupart des gens dans ce pays, et sera toujours avec le Kosovo. Srdjan Djokovic a parlé à TV Prva du fait que Djokovic et ses coéquipiers serbes ont célébré la victoire de l’ATP Cup à Sydney avec les chansons “March on the Drina” et “Vidovdan”.

L’ambassadeur du soi-disant Kosovo en Bulgarie, Edon Kahn, a appelé l’équipe de tennis serbe pour avoir chanté une chanson sur le Kosovo lors de la Coupe ATP plus tôt cette semaine, Srdjan a déclaré: “Monsieur, qui que vous soyez et d’où que vous veniez, Novak est un nationaliste, bien sûr, comme moi et la plupart des gens dans son pays.

Ce n’est pas mal, nous aimons notre pays. Alors que vous êtes entré dans notre pays et que vous savez que c’est une terre sainte pour nous, tout comme Jérusalem l’est pour les Juifs. Nous serons toujours avec notre pays et avec notre Kosovo et notre peuple là-bas, ne pense pas que quelque chose changera dans 10, 20, 100 ou 1000 ans.

Le Kosovo sera toujours le cœur de la Serbie, comme c’est le cas actuellement, il le sera pour toujours. C’est tout ce que je voulais dire. »Kahn a commenté sur Twitter:« Après la chanson de la marche militaire, ils ont continué avec le Kosovo…! Vous êtes peut-être le vainqueur de l’ATP, mais au fond de vous, vous restez nationalistes et chauvins des Balkans primitifs, arriérés et ordinaires!

Ce n’est pas un hasard si Novak Djokovic est le champion de tennis le moins aimé et le plus aimé de l’histoire. “Les joueurs de tennis serbes ont remporté la Coupe ATP en Australie le week-end dernier, célébrant leur victoire en chantant” March on Drina “et” Vidovden “.

Découvrez comment Novak Djokovic a chanté “Vidovdan” à Belgrade tout en regardant Red Star en 2016.