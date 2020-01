Novak ‘Invictus’ Djokovic, veut plus en Australie

Il a été surpris au début par la tactique de Roger Federer mais Novak Djokovic Il s’est recomposé pour tout renverser et a fini par prendre la première demi-finale masculine de l’Open d’Australie par un score de 7-6 6-4 6-3 en deux heures et 19 minutes de jeu. Le Serbe a de nouveau offert un merveilleux niveau de tennis et est passé de moins en plus pour toucher la perfection à certains moments.

Début du jeu qui se déplace dans le reste. Roger part avec une prémisse claire, joue longtemps et presse dès le premier coup pour surprendre le Serbe. Nole ne s’attend pas à cela et subit deux pauses en trois services qui l’ont mis 4-1 à terre tandis que plus d’un se sont frotté les yeux car presque personne ne s’attendait à quelque chose comme ça. Djokovic a également dû faire face à un 0-40 qui l’a vraiment laissé dans une situation inquiétante. Roger soustrait comme un charme. Rien n’était inconfortable devant les coups de pied puissants de son adversaire et il attaqua brutalement les secondes serbes. C’est à partir de là que Nole a changé de stratégie.

Il a soustrait la vitesse du service et a commencé à prendre plus en arrière de l’hélvétique. Son jeu d’arrière-plan a également été ajusté et le fait de toucher ces touches lui a fait tout changer. Il a été sauvé d’une autre pause puis, lorsque Roger a pris avec 5-3 pour signer le premier set, le Suisse, qui avait été vu sans tension jusque-là, est devenu un peu plus nerveux et cela a pris Nole pour faire pression sur les tirs. Des défenses longues et incroyables. En conséquence: Djokovic break, qui revient dans le match et prend la première manche au tie-break, où il affiche un tennis absolument spectaculaire. Inégalée

Roger a pris la pause pour aller aux vestiaires, où il a été soigné par le kinésithérapie. Il ne valait pas les 26 vainqueurs remportés au premier tour. La carte a été jouée pour aller de l’avant avec tout et presque un coup gagnant, mais de l’autre côté du filet se trouve Djokovic, qui garde toujours un As dans sa manche. On s’attendait à voir comment Roger allait digérer la perte de ce premier set et si cela le déconcentrerait. Le Suisse n’a pas baissé les bras ni même fait face à des balles de rupture contre quoi que ce soit dès qu’il a commencé et même s’il est vrai que Nole avait l’air un peu mieux, il a enduré sur la base de saquettes et de bonnes montées au filet.

Nous avons marché sans pause jusqu’au dixième match, où Federer a décollé pour rester sur le plateau. Là, Novak a pressé l’accélérateur et a commencé à appuyer avec de longues balles et à déplacer le Suisse pour le faire sortir de la zone où il se sentait le plus à l’aise. Bien que Roger essayait de secouer cette pression dans le filet, il n’a pas pu éviter de pénétrer dans un ballon fantastique que Djokovic a lancé, où beaucoup n’osent même pas, pour frapper un cri qui a grondé sur les murs de la Rod Laver Arena.

Cela semblait trop éloigné de la situation que vivait Federer. Le Suisse n’avait jamais gagné le Serbe en cinq manches depuis les quatre fois où ses duels sont allés au cinquième set, les quatre sont tombés du côté de Nole. Djokovic avait le match où il voulait et tout son tennis avait été parfaitement ajusté et fonctionnait à pleine capacité. Seuls quelques points perdus, où Roger cherchait le vainqueur, ont subi quelque chose mais n’ont pas trouvé beaucoup d’opposition sur le chemin de la victoire, finalement atteint après une pause au début du set. Federer a suivi cette voie en combattant plus que beaucoup ne le pensaient avant de le faire avant le match.

Ainsi, Novak se battra dimanche prochain pour le 17e titre du Grand Chelem et approchera ainsi les 19 de Nadal et les 20 de Federer. De plus, vous pouvez récupérer le numéro 1 si vous réussissez. Ce sera sans aucun doute le grand favori puisque de l’autre côté il aura une “recrue” puisque ni Thiem ni Zverev ne savent ce que c’est que de monter sur la finale à Melbourne. Beaucoup devra transpirer, quel qu’il soit, pour vaincre ce Djokovic qui suit «Invictus» en 2020. Voyons qui le tousse.

