“Numéro un, Grand Chelem et médaille d’or olympique” – Novak Djokovic dévoile ses objectifs pour 2020

Novak Djokovic a absolument dépassé Malek Jaziri lors de son match du premier tour aux championnats de tennis hors taxes de Dubaï. Il n’a fallu qu’une heure au Serbe pour passer 6-1, 6-2 contre le Tunisien. Djokovic joue à l’événement après un certain temps, l’ayant manqué depuis trois ans.

Djokovic avait l’air très bien le jour de l’ouverture, mais il a parfois eu un peu de mal avec son équilibre. Mais c’était toujours une victoire très catégorique. Naturellement, le Serbe était de bonne humeur lors de la conférence de presse d’après-match.

Novak Djokovic et ses buts

Entre autres choses, Djokovic et les médias ont abordé divers sujets comme ses principaux objectifs cette saison et le joueur préféré de son fils Stefan.

Djokovic a connu un excellent début de saison de tennis. Il a remporté chacun de ses matchs en 2020, remportant la Coupe ATP et l’Open d’Australie. Et maintenant, il a également un bon départ pour l’ouverture de Dubaï.

Nous savons tous que Novak a déjà battu de nombreux records, mais il a encore quelques records à battre. Parmi eux se trouve le plus grand nombre de titres en simple. Actuellement, c’est Jimmy Connors qui détient le record avec 109 titres.

Soit dit en passant, Roger Federer a remporté son 100e titre à l’Open de Dubaï 2019. Il détient actuellement 103 titres, deuxième derrière Connors.

Novak a un total de 78 titres. Naturellement, on a demandé à Novak si c’était un autre record qu’il visait.

“Bien sûr, je suis conscient de cela, mais ce n’est pas l’un des objectifs les plus élevés, pour être honnête. Le but le plus élevé pour cette saison est le numéro un (rang ATP), les Jeux olympiques et les tournois du Grand Chelem. Et je pense que chaque nouvelle saison que je jouerai en Grand Chelem sera là-haut. Donc (la plupart) des titres remportés viendront, espérons-le, en conséquence d’une performance élevée. »

Djokovic a raison sur le nombre total de titres. Il est encore loin de contester ce record en particulier. S’il y pense trop maintenant, il ne fera que se mettre la pression.

Son objectif principal est le Grand Chelem, et plus il les remportera, plus il se rapprochera du record total de titres de Connor.