Objectifs de Thomas Muster et Dominic Thiem

L’un des entraîneurs de Dominic Thiem, Thomas Muster, Il a accordé une interview à Sport Klub, où il a parlé du moment actuel sous la forme de Dominic Thiem, qui fera ses débuts lors du prochain Open d’Australie 2020 mardi contre le Français Adrian Mannarino. De plus, Muster a parlé de l’hégémonie des trois grands et quand il les voit se retirer du tennis professionnel.

Union avec Dominic Thiem en début d’année: “Même si nous l’avons officialisé en quelques jours, nous avons tous deux eu des conversations à la fin de l’année dernière. Je l’aidais avec Massú à Vienne. Là, nous avons réussi car il a réussi à gagner et apparemment, il était satisfait de mes services. Nous avons tous les deux une très bonne relation, Nous parlons la même langue, nous avons un caractère très similaire et nous avons aussi le même manager. Nous avons décidé de passer le test de 20 semaines, car je ne voulais pas non plus me consacrer à cette année. À la fin de l’année, nous prendrions une nouvelle décision pour savoir si continuer ou mettre fin à cette relation professionnelle. J’espère utiliser mon expérience pour que Dominique puisse atteindre ses objectifs. “

Leurs objectifs pour 2020: “Il y a beaucoup de choses que je pense que je peux aider Thiem. Le tennis change chaque semaine et vous ne pouvez jamais rester coincé. Chaque semaine, vous devez peaufiner les choses afin d’atteindre le niveau des plus grands de ce sport. Dominic a beaucoup de tennis à se battre pour de grandes choses. Il a déjà disputé deux finales du Grand Chelem et tôt ou tard il sera là-haut. Notre objectif est d’entrer dans le top 3 et de remporter son premier titre du Grand Chelem. “

Hégémonie des trois grands du Grand Chelem: “J’adore l’esprit combatif de Novak Djokovic. Il n’est jamais satisfait malgré tout ce qu’il a accompli dans le tennis. Il a toujours un nouvel objectif en tête et je suppose que c’est la clé pour laquelle il continue de jouer.” les premières places et les combats pour les titres les plus importants. S’il continue comme ça, il continuera à battre des records. La même chose se produit avec Rafa et Roger. Tous ces garçons ont une aura spéciale et le jour où ils décident de prendre leur retraite, le tennis aura du mal. “

Combien de temps dureront les trois grands en haut de la table?: “Tant qu’ils sont en bonne forme physique et peuvent maintenir ce niveau à l’entraînement, ils continueront à gagner de grandes choses. Il ne reste plus qu’à les applaudir parce que ce qu’ils font est admirable. Comme je l’ai déjà dit, le jour viendra où ils devront prendre leur retraite, mais ils travaillent très difficile pour ce moment d’allonger autant que possible. “

