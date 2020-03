“Obtenir cette médaille d’or serait quelque chose d’incroyable” – Bianca Andreescu vise la gloire olympique

Bianca Andreescu est enfin au bord du retour. Dans une récente interview, Andreescu a révélé qu’elle considérait l’Open de Miami comme sa voie de retour possible. Cependant, elle est de retour avec de grandes aspirations cette fois-ci.

Comme nous le savons tous, 2020 est l’année du retour du festival des sports sur nos téléviseurs. Nous parlons des Jeux olympiques de Tokyo. Malgré les menaces répétées du Coronavirus, les athlètes se sont préparés pour une bonne performance lors du super événement.

Même si les tournois du Grand Chelem sont les plus importants pour les stars du tennis, gagner une médaille olympique est une vertu unique que seuls quelques-uns peuvent revendiquer. Alors qu’à d’autres moments vous accumulez des réalisations individuelles, une médaille olympique vous donne la possibilité de faire quelque chose pour votre pays. Inutile de dire que c’est un rêve pour de nombreuses stars du tennis.

Apparemment, Bianca Andreescu est l’une de ces stars. Dans une interview avec PEOPLE, Andreescu a révélé ses aspirations olympiques. Vous serez surpris de savoir qu’il s’agit d’un rêve d’enfance pour le Canadien!

Qu’a dit Bianca Andreescu?

Andreescu a révélé que les Jeux olympiques sont une priorité absolue pour elle cette année-

J’ai vraiment hâte aux Jeux olympiques de cette année, à 100%. “

En fait, elle a révélé que les Jeux olympiques étaient un rêve d’enfance –

«Je me souviens quand j’avais 12 ans. Je me souviens d’avoir regardé les Jeux olympiques de 2012 et d’avoir dit à ma mère: “Je veux être là.” Et j’ai de très bonnes chances cette année, donc je suis super excitée “, dit-elle.”

Andreescu a révélé que l’expérience exaltante des Jeux olympiques lui avait été communiquée par d’anciens athlètes –

«J’ai entendu des athlètes qui les ont joués au fil des ans et ils disent que c’est l’une des meilleures expériences de leur vie, donc c’est certainement un de mes objectifs. Évidemment, non seulement y participer, mais obtenir cette médaille d’or serait quelque chose d’incroyable. »

Le fait qu’elle vise une médaille d’or olympique en dit long sur son ambition. Une médaille d’or olympique la mettra dans une compagnie d’élite avec des stars comme les soeurs Williams.

Pensez-vous que Bianca Andreescu peut remporter une médaille d’or olympique à Tokyo?