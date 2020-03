OFFICIEL: 2020 Indian Wells Masters annulé pour des craintes de coronavirus, mais le tournoi pourrait être reporté

Il n’y aura pas d’Indian Wells Masters cette semaine après que les organisateurs ont annoncé que l’événement «n’aura pas lieu pour le moment» en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le premier tournoi ATP Masters 1000 et WTA Premier Mandatory Main Draw devait commencer mercredi, mais les autorités sanitaires de Californie ont déclaré une urgence de santé publique pour la vallée de Coachella à la suite d’un cas confirmé de COVID-19.

Le coronavirus a déjà fait plus de 3 000 morts dans le monde et plus de 100 000 personnes ont été touchées.

“Il y a un trop grand risque, en ce moment, pour la santé publique de la région du comté de Riverside à tenir un grand rassemblement de cette taille”, a déclaré le Dr David Agus, professeur de médecine et de génie biomédical à l’Université de Californie du Sud.

«Il n’est pas dans l’intérêt public des fans, des joueurs et des zones voisines que ce tournoi se déroule. Nous devons tous nous unir pour protéger la communauté contre l’épidémie de coronavirus.

Le directeur du tournoi, Tommy Haas, dit qu’ils explorent toutes leurs options et pourraient organiser l’événement à une autre date.

“Nous sommes très déçus que le tournoi n’ait pas lieu, mais la santé et la sécurité de la communauté locale, des fans, des joueurs, des bénévoles, des sponsors, des employés, des vendeurs et de toutes les personnes impliquées dans l’événement sont d’une importance capitale”, a-t-il déclaré.

«Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et nous explorerons les options.»

