OFFICIEL: ATP et WTA annulent tous les matchs de tennis jusqu’au 7 juin et gèlent les classements en raison de la crise des coronavirus

L’ATP, la WTA et l’ITF ont annoncé un deuxième niveau d’annulations de tennis en raison de la crise des coronavirus, tous les tournois étant désormais suspendus jusqu’au 7 juin.

L’extension de l’isolement voit les événements de Madrid, Rome, Estoril, Strasbourg, Rabat, Munich, Genève et Lyon abandonnés pour l’année.

Il efface essentiellement la saison européenne sur terre battue, bien que tous les classements soient désormais gelés jusqu’à nouvel ordre.

Annonçant la dernière suspension, une déclaration de l’ATP et de la WTA disait: «ce n’est pas le moment d’agir unilatéralement, mais à l’unisson.

«Les défis posés par la pandémie de Covid-19 au tennis professionnel exigent une collaboration plus grande que jamais de tous les membres de la communauté du tennis afin que le sport progresse collectivement dans le meilleur intérêt des joueurs, des tournois et des fans.

«Nous évaluons toutes les options liées à la préservation et à la maximisation du calendrier du tennis en fonction des différentes dates de retour pour les Tours, ce qui reste inconnu pour le moment. Nous nous engageons à travailler sur ces questions avec nos joueurs et membres du tournoi, et les autres instances dirigeantes, dans les semaines et les mois à venir.

CONNEXES: «Traîtres et égoïstes!» – Le directeur du tournoi ATP dénonce la décision de Roland-Garros

“Toutes les décisions liées à l’impact du coronavirus nécessitent une consultation appropriée et un examen avec les parties prenantes du jeu, une opinion qui est partagée par l’ATP, la WTA, l’ITF, l’AELTC, Tennis Australia et l’USTA.”

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.