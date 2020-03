OFFICIEL: Charleston et Bogota ajoutés à la liste des événements axés sur le circuit WTA en raison de COVID-19

Le WTA Tour n’est pas allé aussi loin que l’ATP Tour en imposant une pause de six semaines, mais ils ont annulé l’Open de Charleston et la Copa Colsanitas en plus de l’Open de Miami.

Après l’annulation des finales et des play-offs des Indian Wells Masters et de la Fed Cup plus tôt cette semaine, les organisateurs du Miami Open ont confirmé jeudi que le tournoi était suspendu, le maire de Miami-Dade, Carlos A. Gimenez, ayant déclaré l’état d’urgence en raison du coronavirus.

“C’est l’action responsable nécessaire en ce moment”, déclare le chef de l’ATP après la suspension de Tour pour six semaines

Alors que l’ATP Tour a confirmé qu’il n’y aurait pas de tennis pour les six prochaines semaines, le WTA Tour a été un peu plus prudent avec d’abord Miami et Charleston, qui devait commencer le 6 avril, confirmé comme annulé.

“En raison des problèmes de sécurité et de santé entourant le coronavirus, ainsi que des restrictions de voyage imposées à l’entrée aux États-Unis depuis l’Europe, le Miami Open et le Volvo Car Open de Charleston ne seront pas organisés pour le moment”, Steve Simon, président de la WTA et PDG, a déclaré.

«Il n’y a rien de plus important que de protéger la santé de nos joueurs, de notre personnel, de nos bénévoles et de nos fans qui assistent à nos événements, ainsi que du grand public. Nous sommes déçus mais la décision a été prise dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, qui est la priorité absolue. La WTA, en collaboration avec nos joueurs et nos leaders de tournois, prendra une décision dans la semaine à venir concernant la saison européenne sur terre battue. »

Ensuite, ils ont annoncé que la WTA International, la Copa Colsanitas à Bogota, qui devait également commencer le 6 avril, était également éteinte après que le gouvernement colombien a annulé tous les événements sportifs publics et privés de plus de 500 personnes.

