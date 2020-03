OFFICIEL: l’Open de Miami 2020 annulé en raison d’une épidémie de coronavirus

L’Open de Miami a été officiellement annulé après que le comté de Miami-Dade a interdit toute collecte de masse en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’événement conjoint ATP et WTA devient le troisième grand tournoi de tennis à être interrompu en raison de COVID-19, car les Masters d’Indian Wells ainsi que les finales et les éliminatoires de la Fed Cup ont été annulés plus tôt cette semaine.

COVID19: Tout le England Club se prépare à annuler Wimbledon car ils hésitent à jouer à huis clos

L’Open de Miami devait commencer le 23 mars, mais le maire du comté de Miami-Dade, Carlos A. Gimenez, a confirmé que la zone était «en état d’urgence».

La déclaration se lit comme suit: «Bien que la communauté ne se soit pas propagée en ce moment, nous voulons prendre des mesures préventives pour que cela continue. Par conséquent, j’ai décidé de suspendre le fonctionnement de la Foire de la jeunesse du comté de Miami-Dade, le tournoi de tennis de l’Open de Miami, la course MIA 5K et tous les événements majeurs à l’American Airlines Arena. La course NASCAR du 22 mars au Homestead Miami Speedway est reportée à ce moment. Les officiels de NASCAR décideront de tenir ou non la course sans fans.

«Alors que nous progressons ensemble pendant cette période, nous continuerons de surveiller ce que l’Organisation mondiale de la santé a déterminé comme une pandémie mondiale. Nous évaluerons constamment les rassemblements de masse prévus à mesure que la situation évolue.

«Je prendrai de futures décisions politiques concernant les événements en salle prévus pour plus de 250 personnes sur la base des conseils des autorités sanitaires fédérales et étatiques.

“De plus, je recommande que les petits rassemblements, s’ils ne sont pas essentiels, soient également reconsidérés.”

le Tours ATP et WTA doivent encore prendre une décision sur le reste du calendrier de Tours, mais les rapports de jeudi suggèrent que tout le tennis sera suspendu pour une période de six semaines.

