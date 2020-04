OFFICIEL: Pas d’oscillation sur le terrain en 2020 alors que l’ATP et la WTA annoncent une nouvelle suspension

Il n’y aura pas de tournois sur gazon sur les circuits 2020 ATP et WTA après que les deux organisations ont confirmé la suspension de tous les tournois jusqu’au 13 juillet.

Wimbledon a révélé plus tôt mercredi que les 134e championnats, qui devaient se dérouler du 29 juin au 5 juillet, auront désormais lieu en 2021 tandis que le Association de tennis sur gazon a également annoncé que tous les événements sur gazon au Royaume-Uni avaient été supprimés.

OFFICIEL: L’AELTC confirme que Wimbledon 2020 a été annulée «avec grand regret»

L’ATP et la WTA ont ensuite annoncé conjointement que les deux tours resteraient suspendus pour toute la balançoire européenne sur gazon.

Les événements ATP à ‘s-Hertogenbosch, Stuttgart, Londres-Queen’s, Halle, Majorque, Eastbourne, ainsi que les tournois WTA à‘ s-Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlin, Eastbourne et Bad Homburg n’auront pas lieu cette année.

«Malheureusement, la pandémie mondiale de COVID-19 en cours ne nous laisse pas d’autre choix que de suspendre davantage le Tour; une décision que nous avons prise en étroite coopération avec nos membres et les autres organes directeurs du tennis », a déclaré Andrea Gaudenzi, président de l’ATP. «La santé et la sécurité restent la priorité absolue alors que nous surmontons les défis à venir en ces temps sans précédent, et nous ferons tout notre possible pour que le Tour reprenne le plus tôt possible une fois qu’il est sûr de le faire.»

Le président-directeur général de la WTA, Steve Simon, a ajouté: «C’est une décision que la WTA et ses membres n’ont pas prise à la légère, mais nous restons vigilants pour protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, de notre personnel et de nos fans.

“Alors que nous partageons la déception du nouveau report de la saison, notre priorité reste de nous soutenir mutuellement pendant cette période sans précédent et de travailler ensemble en tant que sport en vue de notre retour au jeu.”

