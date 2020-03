Olivier Delaitre et Denis Naegelen commentent la décision de Roland Garros

Alors que plusieurs joueurs de tennis ont fait part de leur réaction à la décision soudaine de retarder le tournoi du Grand Chelem de Roland Garros, deux personnalités du tennis français ont donné leur avis sur le site WeLoveTennis. Olivier Delaitre, pro de l’ATP à la retraite, qui faisait partie de l’équipe gagnante de la Coupe Davis en 1991 et qui fait maintenant partie du personnel de l’All In Academy, a commenté la décision: «Roland-Garros est un tournoi du Grand Chelem, il vaut mieux être joué.

Le tenir à jour n’était plus possible, je le comprends. Côté sport, je tiens à dire que les joueurs seront en rythme. Une semaine, c’est court, bien sûr, mais il fut un temps où il n’y avait que 15 jours entre Roland Garros et Wimbledon.

En fin de compte, mais ce n’est que mon avis, mais c’est la moins mauvaise solution. “Pendant ce temps, Denis Naegelen, le directeur du tournoi de la WTA Strasbourg International, qui est généralement une épreuve d’échauffement de Roland-Garros qui a lieu la semaine avant le Grand Chelem parisien.

était conscient qu’il y avait une possibilité que le Grand Chelem sur terre battue soit retardé même s’il n’a pas été interrogé sur le sujet: “Cette idée a existé, de toute façon à partir du moment où le Japon veut maintenir les Jeux Olympiques (24 juillet au 9 août) Roland-Garros n’a pas eu d’autre choix que de reporter le tournoi alors qu’au début de cette discussion, le choix de la date des Jeux avait été envisagé.

Pour dire que la WTA a été pleinement consultée, je ne suis pas sûr puisque Roland-Garros fait partie des tournois du Grand Chelem, c’est l’un des quatre piliers de l’histoire du tennis. “Pendant ce temps, le PDG de la WTA, Steve Simon, a réagi brièvement au New York Times en disant:” Pour nous, c’est sorti de nulle part.

Nous sommes très surpris ». Raul Zurutuza, le directeur du tournoi de l’événement Acapulco qui organise un événement combiné ATP & WTA, était également mécontent de la décision. «La décision de Roland Garros de reporter le tournoi à septembre est, de mon point de vue, perfide et égoïste et ne démontre que le mépris qu’ils ont envers les autres tournois de la tournée et aussi visiblement envers les joueurs, car même s’ils n’ont pas été consultés. ”