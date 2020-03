Omar Jasika veut commencer le retour de l’interdiction des drogues à Geelong

Omar Jasika, champion du simple garçons de l’US Open 2014, a annoncé qu’il prévoyait de revenir au tennis après une absence de deux ans. Jasika, 22 ans, était l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération puisqu’il a également remporté le titre de double masculin de l’US Open 2014 avec Haoki Nakagawa.

L’Australien est devenu le premier joueur en 28 ans à remporter les épreuves de simple et de double garçons à Flushing Meadows, mais il a eu du mal à faire sa transition de junior à professionnel. L’ancien numéro 239 mondial de Jasika a joué pour la dernière fois en mars 2018.Il a reçu une interdiction de deux ans après avoir été testé positif à la cocaïne en décembre 2017.

“Cette année, j’espère faire un pas en avant et me faire un nom. Je pense que tout le monde a besoin de temps libre, surtout lorsque vous pratiquez un sport depuis si longtemps. Je pense que cela m’a fait du bien de comprendre à quel point En fait, j’ai raté le sport “, a déclaré Jasika dans The First Serve.

“Ce n’est pas facile d’être un joueur de tennis. Il y a plus. Tant que vous y tenez, de bonnes choses viendront, je pense. Il va être difficile pour moi d’essayer de rejoindre ces grands garçons maintenant, mais j’espère que je pourrai arriver bientôt. “

L’Australien de 22 ans vise à faire son retour lors d’un événement Futures en Australie. “J’espère entrer dans Geelong. Cela fait un moment que je n’ai pas joué sur l’herbe. Je pense que je frappe bien le ballon, c’est juste en termes de fitness que je dois m’améliorer. Je suis juste impatient pour sortir et jouer pour être honnête “, a révélé Jasika.