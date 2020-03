“On ne serait pas mieux ailleurs” – Caroline Garcia mise en quarantaine à la Rafa Nadal Academy

Alors que le monde se met en quarantaine dans ses résidences au milieu d’une pandémie de coronavirus, la joueuse de tennis Caroline Garcia est mise en quarantaine sur l’île de Majorque, en Espagne, à la Rafa Nadal Tennis Academy. Actuellement, l’Espagne est le troisième pays le plus touché avec près de 25 000 cas. Mais Garcia est absolument sain et sauf dans l’académie de Rafa.

Après sa sortie du deuxième tour de l’Open d’Australie 2020, elle s’est envolée pour Manacor pour s’entraîner à l’académie de classe mondiale. Après sa défaite en quart de finale dans sa ville natale de Lyon, Garcia est revenue à Manacor pour pratiquer le tennis.

Caroline Garcia

Après avoir annulé ses projets de voyage en Californie pour le BNP Paribas Open, elle est restée à l’académie et a choisi de pratiquer. Quelques jours plus tard, les frontières européennes étaient verrouillées. Par conséquent, elle ne pouvait pas retourner dans sa ville natale de Lyon, en France.

«C’était le meilleur endroit pour nous d’avoir une période d’entraînement. Je suis parti avec la valise préparée pour Indian Wells. C’est un petit village sur l’île de Majorque. Il y a moins de cas ici », a déclaré Caroline Garcia à L’Equipe.

«Il y a un confinement, mais il est beaucoup plus silencieux que certaines grandes villes d’Europe. Nous sommes en sécurité, nous allons bien ici, nous ne serions pas mieux ailleurs. C’est un peu plus zen, un peu plus calme. “

À Manacor, elle n’est pas censée s’entraîner à l’extérieur, mais des dispositions à l’intérieur ont été prises pour elle. Elle s’entraîne deux heures par jour. De plus, ses parents et le reste de son équipe sont avec elle.

Caroline Garcia en 2019

La saison 2019 de l’ancien numéro quatre mondial de Garcia s’est terminée de manière victorieuse. Elle a uni ses forces avec Kristiana Mladenovic et a battu Ashleigh Barty et Samantha Stosur dans le caoutchouc décisif de la finale de la Fed Cup. Avec leur victoire, l’équipe de France a décroché le titre de la Fed Cup 2019. L’année dernière, elle a remporté un titre à Nottingham, au Royaume-Uni, après avoir battu Donna Vekic en finale.