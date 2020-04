On parlera de tennis quand tout redeviendra normal

Simona Halep a remporté son premier Major à l’Open de France en 2018 lorsqu’elle a gagné contre Sloane Stephens. Treize mois plus tard, elle a remporté la couronne à Wimbledon, battant Serena Williams en finale. Cependant, Simona devra attendre jusqu’en 2021 pour défendre le titre remporté l’année dernière après la suspension de la saison de tennis 2020 jusqu’au 13 juillet pour la pandémie COVID-19.

“Je vais manquer de voir le Court central, les scènes de l’incroyable finale de l’année dernière. L’herbe, une surface dont je suis maintenant tombée amoureuse, me manquera. Le port d’apparence blanche me manquera. Et le sentiment d’appartenance qui vous manque avoir à Wimbledon avec la tradition.

En regardant du bon côté, j’aurai l’honneur spécial et rare d’être la championne en titre pendant deux ans “, a-t-elle déclaré. Halep, qui a déjà fait don d’une grosse somme d’argent pour aider les autorités sanitaires de Roumanie, a confirmé qu’elle avait clairement idées sur la pandémie et la reprise des matches: “Nous parlons d’une chose sans précédent.

Et il est important de continuer à répéter que le tennis n’est absolument pas important par rapport à ce qui se passe. Nous devons laisser les autorités compétentes faire leur travail. Lorsque les choses redeviendront normales, nous pourrons commencer à parler de tennis. “

Au cours de sa carrière, Halep a remporté 20 titres, dont les deux Majors susmentionnés. À l’Open d’Australie 2020, Simona a atteint la demi-finale, où elle a été battue en deux sets contre Garbine Muguruza. Fin février, elle a remporté les Championnats de tennis de Dubaï contre Elena Rybakina, après trois sets de bataille.