On peut toujours espérer un miracle

Le directeur du tournoi de Gstaad, Jean-François Collet, garde espoir que la saison de tennis reprendra et qu’ils n’auront pas à annuler l’édition de cette année de la Swiss ATP 250 Clay. Gstaad est l’un des nombreux tournois sur terre battue de l’ATP qui ont lieu dans les semaines qui suivent Wimbledon, car l’édition de Gstaad de cette année est prévue du 20 au 26 juillet.

Cette semaine, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées professionnelles hommes et femmes jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus. “Nous pouvons toujours espérer un miracle. Mais nous n’avons pas seulement besoin d’une amélioration en Suisse.

Il doit y avoir une amélioration globale “, a déclaré Collet au Matin, comme l’a révélé We Love Tennis France. La semaine dernière, l’AELTC a annoncé qu’elle tiendrait une réunion cette semaine pour discuter de la foi de Wimbledon et à partir de ce moment, il était largement attendu que Les Championnats seraient annulés pour la première fois depuis 1945.

Mercredi, les organisateurs de Wimbledon et les représentants de l’ATP, de la WTA et de l’ITF ont discuté de la foi de Wimbledon et ils ont convenu d’annuler les Championnats et d’annuler la saison de gazon. Gstaad fait régulièrement partie du calendrier de l’ATP depuis plus de 50 ans, car l’événement se tient régulièrement depuis son édition inaugurale en 1968.

Roger Federer, record de 20 titres de champion du Grand Chelem, a remporté son seul titre à Gstaad en 2004 après avoir battu Igor Andreev en finale. L’année dernière, la star montante italienne Matteo Berrettini a battu Roberto Bautista Agut en finale pour décrocher son premier titre ATP à Gstaad.