Ons Jabeur: “J’ai du tennis pour atteindre le top20”

Nous continuons à passer en revue les nouvelles de plusieurs joueurs de tennis sur le circuit professionnel, en analysant le peu que 2020 nous a donné pour profiter de leur tennis. Plus précisément, aujourd’hui, nous parlons de l’un des meilleurs joueurs qu’ils avaient pour ce calendrier, Ons Jabeur. La Tunisienne avait commencé le parcours comme un coup de feu, confirmant que son évolution au cours des dernières saisons était prête à franchir un nouveau pas, mais le coronavirus ne voulait pas que nous le voyions. Du moins pour l’instant. Lors d’un entretien téléphonique avec The Guardian, le numéro 39 dans le monde raconte ses origines dans le tennis et avoue à quel point le chemin pour arriver ici a été difficile.

«Je suis très fier de mes origines. Parfois, lorsque nous disputons la Coupe de la Fédération, certaines équipes africaines viennent me demander de prendre des photos avec elles, elles me demandent comment je joue ou quand est mon prochain tournoi. C’est vraiment inspirant pour moi. Quand quelqu’un me dit que je l’inspire, il me donne beaucoup de motivation pour continuer à m’entraîner, pour être un meilleur exemple. Avec un peu de chance, nous pouvons voir plus de joueurs africains en tournée»Souligne une femme qui peut déjà être considérée comme une pionnière dans son pays.

Nous n’avons jamais vu une Tunisienne aller aussi loin dans un Grand Chelem ou grimper si haut dans le classement, c’est pourquoi le contraste de la façon dont les débuts ont été dans son étape junior se démarque encore plus. «Vous trouvez partout des gens qui vous sous-estiment, mais j’ai toujours parlé à haute voix, j’ai dit que mon objectif était de réaliser de grandes victoires. Bien sûr, les gens riaient, ils ne croyaient pas en moi. D’un autre côté, il y avait d’autres personnes qui me faisaient confiance. Je me souviens une fois, cinq mois après avoir eu mon poignet opéré, que je ne pouvais pas jouer au tennis pendant les premiers jours. Les balles allaient n’importe où, il n’avait aucune sensation. Les gens me regardaient bizarrement, ils se moquaient de moi, ils m’encourageaient même à arrêter de jouer. Au final, ces gestes ont réussi à me rendre plus fort », révèle-t-il avec fierté après avoir surmonté tous ces obstacles.

Et il y a longtemps que Jabeur a cessé d’être un outsider pour devenir un profil très dangereux sur presque toutes les surfaces. Comme en février dernier, quand il a renversé Karolina Pliskova dans le tournoi Doha, étant le numéro 3 tchèque dans le monde. “C’était fou. Dans le même temps, c’était un peu difficile pour le public local, certains ne connaissaient pas les règles du tennis. Beaucoup pensaient que c’était comme un match de football, mais c’était quand même incroyable de voir tous les Tunisiens qui ont fait l’effort de venir me voir porter les drapeaux de notre pays. Voir l’impact que vous avez sur les gens est ce dont je suis le plus fier “, explique la femme qui est en quarantaine à New York après l’annulation du tournoi de Miami il y a quelques semaines.

Avec cette personnalité et, surtout, avec ce style particulier, Ons a frappé la table. Ses récents quarts de finale à l’Open d’Australie le vérifient. Beaucoup disent qu’il est temps de peaufiner leur façon de jouer, mais elle est claire à ce sujet. «J’ai commencé à faire ce genre de frappe dès mon plus jeune âge. Je n’ai pas choisi de jouer à plat ou en topspin, j’ai juste J’ai aimé faire des photos très folles, quelque chose qui reflète peut-être ma personnalité. J’aime les choses amusantes, folles, les plans originaux. J’ai tellement de coups dans la tête que j’ai parfois du mal à choisir le bon, car j’ai l’impression de pouvoir faire n’importe qui. Mettre mon jeu en ordre m’a aidé à me développer en tant que joueuse de tennis, ils ne m’ont jamais dit comment je devais faire les choses, je fais toujours ce qui est le mieux pour moi. Au final, c’est moi qui joue, donc ce sera moi qui choisirai les coups ». Et nous qui l’apprécions.

.