Ons Jabeur: “Wozniacki a été l’un des joueurs qui m’a inspiré”

Joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur Il est devenu l’un des grands protagonistes de la journée, battant aujourd’hui la Danoise Caroline Wozniacki dans ce qui a été son dernier match professionnel: “Je savais quel rival j’avais devant et quel match j’allais trouver. J’ai essayé de ne pas réfléchir trop et faire mon jeu, j’ai remarqué beaucoup de pression à certains moments du match, mais malgré cela, j’ai remporté la victoire Wozniacki est une joueuse fantastique et j’ai eu la chance de l’avoir battue deux fois. Elle a été l’une des joueuses qui ils m’ont inspiré à être qui je suis “, a déclaré Jabeur qui s’est engagé pour la première fois dans un quatrième tour du Grand Chelem:” Je suis heureux d’être dans le quatrième tour d’un Grand Chelem pour la première fois et de pouvoir le faire ici en Australie. à partir de cela, je veux continuer à remporter des victoires et que mon voyage ici ne se termine pas. “

