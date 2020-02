Opelka: “Gagner à domicile est toujours très spécial”

Reilly Opelka a montré sa grande satisfaction d’avoir ajouté ATP 250 Delray Beach Open 2020 qui est déjà au deuxième degré de sa carrière professionnelle. “Je suis très fier de ma capacité à me battre dans le troisième set. Yosihito Nishioka C’est l’un de ces rivaux contre lesquels vous n’aimez pas jouer quand il y a une usure physique, mais heureusement j’étais entier et concentré. Gagner à domicile est très spécial et je jouerai ce tournoi plusieurs fois au cours de ma carrière. J’ai besoin de pistes rapides comme celles-ci pour pouvoir développer mon meilleur jeu “, a déclaré un homme sur le site Web de l’ATP qui est entré dans le top 40 du classement ATP avec cette victoire.

