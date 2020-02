Opelka grandit avant Raonic

Et regardez qu’il est difficile de grandir contre le Canadien, mais aujourd’hui Reilly Opelka il l’a fait. L’Américain a battu en demi-finale de ATP 250 depuis Delray Beach à Milos Raonic (4-6, 7-6, 6-3) dans un duel de marqueur pour des services directs. L’Américain en a signé 19, trois de plus que son rival, de quoi traverser une autre phase et se retrouver en grande finale avec Yoshihito Nishioka. Nous serons attentifs à la photo, car nous verrons rarement une telle différence de hauteur entre deux candidats pour le titre.

