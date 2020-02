Opelka perd sa chaise à New York

Gagner votre premier titre n’est jamais facile, mais le défendre l’année suivante est encore plus compliqué. Cette pesion lui a fait sentir Reilly Opelka cette semaine dans le New York ATP 250, où il a lutté pour prolonger son règne. Ce ne sera pas possible après avoir été vaincu ce matin par Jason Jung, numéro 131 mondial. Une surprise qui a défini les demi-finales du tournoi américain.

Résultats trimestriels

À Seppi d J Thompson: 67 (2) 64 61

[Q] J Jung d [3] R Opelka: 57 64 64

[6] M Kecmanovic d [4] U Humbert: 36 62 64

[8] K Edmund d S Kwon: 36 62 76 (5)

.