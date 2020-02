Pas toujours remplie habituellement, mais dans ce type de morceau, joué également aux États-Unis, le plus normal était Reilly Opelka le prix sera décerné au ATP 250 depuis Delray Beach. Il l’a fait, même si ce n’était pas facile. Celui du Michigan a bloqué l’illusion de Yoshihito Nishioka (7-5, 6-7, 6-2), haussant le deuxième titre de sa carrière et confirmant que la taille, en ce moment, est un facteur fondamental. Plus précisément, les 27 services directs qui ont branché les Japonais.

