Open Australia 2020. Ordre de jeu dimanche 26 janvier. Federer, en séance de nuit

Journée vibrante qui se profile dans la Open d’Australie 2020 ce dimanche 26 janvier avec le différend des huitièmes de finale dans la partie basse de l’équipe masculine et le haut de l’équipe féminine. L’organisation a surpris la relégation Cori gauff aile Melbourne Arena et en donnant une importance dans le Rod Laver Arena à une séance de nuit dans laquelle Ashleigh Barty Il cherchera à rester prophète dans son pays, devant Riske. Après ce match, il sautera sur la piste Roger Federer face à Marton Fucsovics. Avant, le matin, Novak Djokovic sera mesuré à Diego Schwartzman au troisième quart de travail, après être apparu Petra Kvitova devant Maria Sakkari. Dans la Margaret Court Arena jouera Milos Raonic et Marin Cilic, ainsi que Ons Jabeur et Qiang Wang.

