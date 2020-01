Open Australia 2020. Ordre de jeu mardi 28 janvier. Federer, en séance du matin

La nouvelle que tous les fans de tennis attendaient a déjà été publiée. Le premier jour des quarts de finale de la Open d’Australie 2020, la session de nuit, où l’humidité est plus élevée et les balles semblent courir moins, jouera Novak Djokovic et Milos Raonic. On avait beaucoup spéculé sur la possibilité que Roger Federer Il était situé dans la séance du matin, où votre tennis pouvait mieux couler en profitant des conditions de chaleur qui rendent la balle plus vivante. Il en sera ainsi, les Suisses jouant au troisième tour après Sofia Kenin et Ons Jabeur ouvrir la piste, et que Ashleigh Barty et Petra Kvitova Protagonicen l’un des grands matchs du tournoi. Ce sera le premier jour de compétition où seuls les matchs des deux équipes principales seront disputés Rod Laver Arena.

