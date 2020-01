Open Australia 2020. Ordre de jeu samedi 25 janvier. Nadal-Carreño, à 5 heures en Espagne

Jour 6 de Open d’Australie 2020 C’est déjà organisé. Du ordre du jeu on sait que Rafa Nadal, contre Pablo Carreño, et Garbiñe Muguruza, contre Svitolina, seront relevés à la Rod Laver Arena. Rafa jouera au troisième tour, vers 5 heures du matin en Espagne, tandis que Garbiñe ne commencera pas avant 9 heures. Au Margaret Court, également au troisième tour, Dominic Thiem affrontera Taylor Fritz, dans une rencontre plus qu’intéressante, tandis que Fernando Verdasco et Alexander Zverev s’affronteront à ce moment-là, sur la même piste. Journée où Belinda Bencic, Nick Kyrgios, Stan Wawrinka ou Andrey Rublev seront également présents.

* Vous pouvez vérifier l’ordre des parties restantes sur le site officiel du tournoi.

