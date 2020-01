Open Australia 2020. Ordre de jeu vendredi 24 janvier. Federer, en session de nuit avec Osaka et Gauff

Journée passionnante du vendredi 24 janvier, qui est présentée dans le Open d’Australie 2020, avec le différend du troisième tour dans la partie inférieure de l’équipe masculine et le haut de l’équipe féminine. Novak Djokovic jouera à nouveau en séance du matin, devant un Yosihito Nishioka Cela vient avec de bons sentiments. Avant le serbe, Ashleigh Barty et Serena Williams Ils chercheront la passe pour les huitièmes de finale contre Rybakina et Zhang. Le plat principal de la journée est concentré dans la session de nuit de la Rod Laver Arena, avec le duel entre Naomi Osaka et Cori Gauff, et après Roger Federer contre John Millman. Dans la Margaret Court Arena, des noms illustres comme ceux de Petra Kvitova, Diego Schwartzman et Stefanos Tsitsipas, ce dernier en séance nocturne avant Milos Raonic. Dans la Melbourne Arena, Caroline Wozniacki Il cherchera à prolonger sa carrière professionnelle, en voyant ses visages avec Ons Jabeur, tout en Roberto Bautista fera face à un duel exigeant avant Marin Cilic.

* Vous pouvez vérifier l’ordre des parties restantes sur le site officiel du tournoi.

