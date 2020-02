Open Australie : Thiem jouera contre Djokovic lors de sa troisième finale du Grand Chelem

Dominic Thiem frappe à nouveau à la porte de la gloire. L’Autrichien a battu Alexander Zverev vendredi en demi-finale de l’Open d’Australie et dimanche (9h30, Eurosport), il affrontera Novak Djokovic en finale de son troisième Grand Chelem, à la recherche de son premier titre dans la catégorie supérieure des tournois de tennis.

Il venait d’éliminer Rafa Nadal en quart de finale, dans un match épique qui a permis de départager trois équipes. Contre l’Allemagne, elle en a gagné deux autres et a marqué la victoire dans un match dur et spectaculaire, joué de puissance à puissance, qui a connu de nombreuses vicissitudes et a duré trois heures et 42 minutes, et s’est terminé sur le score suivant : 4-6, 6-4, 7-6 (3) et 7-6 (4). Il est le 53e finaliste différent du tournoi à l’ère de l’Open (depuis 1969), le huitième en activité qui atteint ce tour après Djokovic, Federer, Murray, Nadal, Cilic, Tsonga et Wawrinka.

Thiem (26, 152 ans) est le plus jeune finaliste à Melbourne depuis Djokovic (25, 250 jours) en 2013. Et le premier Autrichien à connaître un tel succès. Devant lui, un Zverev courageux et concentré, qui a eu le meilleur point du duel, une contre-attaque incroyable en réponse à une autre lancée par Dom. Tous deux avaient affronté huit fois, avec un bilan favorable de 6-2 à l’Autrichien, qui avait remporté les deux duels en majors (Roland Garros 2016 et 2018) et dominé par 2-1 sur le court dur.

Le jeu se jouait avec le toit pratiquement fermé par la forte chaleur qui régnait dans la ville, avec des températures supérieures à 40 degrés. Par l’espace qui restait, l’eau s’est écoulée à la suite d’un bref orage et le jeu a dû être arrêté pendant quelques minutes pour assécher les lignes de service. Plus tard, le problème a été une ampoule qui a fondu et a causé un autre arrêt non désiré. Thiem a eu du mal avec tant d’agitation, il a visité les vestiaires plusieurs fois et a même dit à son équipe qu’il avait envie de vomir, mais il a quand même réussi à montrer à nouveau les vertus de son jeu, sa capacité à frapper fort et cet esprit de combat qui est déjà comparé à celui de Nadal.